Microsoft potrebbe rinunciare a pubblicizzare Xbox Series X|S in Europa

Sembrerebbe che Microsoft consideri la vendita delle sue console una battaglia persa — o quasi — sul mercato europeo, decidendo di puntare tutto sui servizi e dispositivi che possono davvero avere margini di guadagno.

Secondo un nuovo report di Tom Warren su The Verge (via r/GamingLeaksandRumors), pare infatti che la casa di Redmond stia decidendo di cambiare strategia in Europa, Africa e Medio Oriente, decidendo di smettere di pubblicizzare le console Xbox Series X|S in quei territori.

Advertisement

Ovviamente questo non significa che non sarà più possibile acquistarle (potete trovarle su Amazon, ad esempio) ma semplicemente che sarà sempre più difficile, se non impossibile, poter assistere a pubblicità dedicate alle console in TV o sui siti online.

Un ragionamento che effettivamente sembra essere già stato implementato pochi giorni fa, dato che le ultime pubblicità sottolineano che non c'è più neanche bisogno di comprare una Xbox.

Di conseguenza, secondo Tom Warren, Microsoft avrebbe deciso di puntare tutto sul marketing per Xbox Game Pass, controller, PC e il cloud gaming, rinunciando di fatto alle console.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il risultato è che gradualmente dovrebbe diventare sempre più difficile riuscire ad acquistare le console Xbox su questi territori — incluso il nostro — dato che le scorte verrebbero inevitabilmente diminuite.

Vale comunque la pena di sottolineare che Tom Warren afferma di non essere riuscito a verificare al 100% le sue fonti e che, di conseguenza, il tutto va preso con estreme precauzioni.

Chiaro tuttavia che, se queste voci dovessero rivelarsi veritiere, sembra ormai sempre più probabile un futuro in cui Microsoft potrebbe arrivare a rinunciare del tutto al suo hardware Xbox per le prossime generazioni.

Continueremo a monitorare l'evolversi della vicenda e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

In ogni caso, è evidente che la casa di Redmond vuole assicurarsi quanti più incassi possibili dai suoi abbonamenti Xbox Game Pass, come dimostrato dal nuovo aumento di prezzi.

E considerando che molti dei nostri lettori hanno ammesso di essere pronti a rinnovare nonostante tutto, potrebbe essere davvero la strategia giusta.