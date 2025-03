Microsoft festeggia 50 anni con un regalo gratis su Xbox

Tra pochi giorni saranno ufficialmente passati 50 anni dalla fondazione di Microsoft, che ha deciso di festeggiarlo con un piccolo omaggio che celebra la sua storia videoludica.

Se avete una console Xbox Series X|S, da questo momento potete infatti applicare un nuovo sfondo dinamico dedicato e che celebra il 50esimo anniversario della compagnia, ricordandoci le sue proprietà videoludiche più importanti.

Su uno sfondo di colore verde scuro vediamo infatti in prima linea Master Chief e Marcus Fenix, rappresentanti di Halo e Gears of War, per poi vedere sullo sfondo alcune delle proprietà videoludiche più importanti di Microsoft, Activision-Blizzard e Bethesda.

Nello specifico troveremo riferimenti a Overwatch, Diablo, Starfield, Call of Duty, Warcraft, Doom, Microsoft Flight Simulator, Fallout, Psychonauts e Sea of Thieves.

La maggior parte di queste saghe videoludiche è rappresentata all'interno dell'abbonamento Xbox Game Pass (che trovate su Amazon), anche se bisogna sottolineare che la casa di Redmond ha cercato di celebrare anche la storia su PC.

Non mancheranno infatti alcune piccole citazioni ai giochi pre-installati su Windows, con gli immancabili Solitario e Campo Minato a rappresentare quei titoli su PC a cui tutti abbiamo potuto giocare almeno una volta nella vita.

Microsoft ha celebrato l'iniziativa anche con un post sui social, in cui ha voluto omaggiare tutti i videogiochi che hanno permesso di evolvere il medium:

«I giochi si evolvono, creano ricordi, ma i nostri sentimenti non cambiano mai. Mentre celebriamo il nostro 50esimo anniversario, rendiamo omaggio a chi ha cambiato i videogiochi e ai pionieri — a tutti voi che fate cose incredibili e superare i limiti del gioco per tutti».

Se volete applicare questo sfondo sulle vostre console Xbox Series X|S, non dovete fare altro che accedere al menù delle impostazioni, dirigervi all'opzione "Generali" e "Personalizzazione", per poi selezionare l'impostazione relativa allo Sfondo e agli Sfondi dinamici: lo troverete nel lungo elencato dedicato agli sfondi con la categoria Xbox.

Un piccolo omaggio per celebrare gli imminenti primi 50 anni della compagnia, fondata il 4 aprile del 1975, ma che potrebbe farvi venire voglia di scoprire altri giochi prodotti dagli Xbox Game Studios.

Ovviamente non è necessario possedere alcun servizio in abbonamento per scoprire questo regalo gratuito, ma se il vostro account è iscritto a Xbox Game Pass Ultimate colgo l'occasione per segnalarvi un nuovo gioco gratis a sorpresa.