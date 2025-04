Tra i giochi cancellati da EA c'era anche un nuovo Titanfall

Nelle ultime ore è stata confermata l'ennesima ondata di licenziamenti che ha colpito l'industria videoludica: Electronic Arts ha infatti deciso di tagliare tantissimi dipendenti, riducendo fortemente in particolar modo il personale di Respawn.

Lo studio di sviluppo si riorganizzerà per concentrare i propri sforzi prevalentemente su Apex Legends e la saga Star Wars Jedi: il sequel di Survivor (che potete recuperare invece su Amazon) sarà dunque al sicuro.

Ma tramite un report di Jason Schreier su Bloomberg (via Engadget) è emersa una notizia che non farà piacere a diversi fan nostalgici: pare infatti che tra i numerosi videogiochi cancellati ci fosse anche un nuovo capitolo di Titanfall.

Non si trattava di un terzo episodio vero e proprio, ma stando al report avrebbe dovuto essere un extraction shooter ambientato nello stesso universo del celebre sparatutto multiplayer.

E probabilmente era proprio questo lo sparatutto multiplayer per il quale Respawn aveva pubblicato un annuncio di lavoro: non un Titanfall 3, insomma, ma un videogioco ambientato nello stesso universo.

Questo progetto, conosciuto con il nome in codice R7, non era affatto vicino al lancio, ma era ancora in piena fase di pre-produzione: nel report si fa riferimento ad un altro progetto simile cancellato, ma a differenza di questo spin-off di Titanfall i dettagli non sono ancora noti.

Considerata la cancellazione di questo titolo, il notevole ridimensionamento dello staff di Respawn e la già citata volontà di pensare prevalentemente solo ad Apex e Star Wars Jedi, le speranze per un "Titanfall 3" sembrano dunque sempre più ridotte al lumicino.

Sappiamo che il team di sviluppo era al lavoro anche su una nuova IP originale, che in linea teorica avrebbe dovuto offrirci «il divertimento in qualcosa di nuovo».

Tuttavia, alla luce degli ultimi aggiornamenti, sembra proprio che anche questo progetto sia stato, con molta probabilità, accantonato sugli scaffali.