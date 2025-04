PlayStation rinvia la sua nuova esclusiva action su PS5 e PC

Ci sarà da avere ancora un po' di pazienza prima di poter mettere le mani su Lost Soul Aside, nuovo ambizioso action che richiama molto la spettacolarità di Devil May Cry, che ha deciso di prendersi qualche mese di tempo in più.

Utilizero Games e PlayStation, che si occuperà di pubblicare il titolo in esclusiva su PS5 e PC, hanno infatti annunciato che la data di lancio è stata spostata in avanti.

Di conseguenza, Lost Soul Aside non uscirà più il 30 maggio 2025, ma il 29 agosto 2025: un rinvio dunque di circa 3 mesi rispetto alle aspettative.

Il game director di Lost Soul Aside (che potete prenotare in sconto su Amazon) hanno giustificato la decisione sottolineando di aver bisogno di più tempo per rifinire al meglio l'esperienza di gioco, ringraziando i suoi fan per il supporto e per il responso positivo offerto finora al materiale mostrato.

C'è da dire che potrebbe essersi trattato anche di un semplice rinvio "strategico" il 30 maggio 2025 uscirà infatti anche Elden Ring Nightreign, mentre appena una settimana dopo avremmo assistito al lancio ufficiale di Nintendo Switch 2.

È probabile dunque che Utilizero Games e PlayStation non volessero trovarsi in mezzo al "fuoco incrociato" di queste uscite così attese, preferendo una finestra temporale in cui ci sarà una concorrenza meno agguerrita.

Ovviamente si tratta esclusivamente di una mia ipotesi, ma in ogni caso un po' di tempo in più per perfezionare le meccaniche viste non farà sicuramente male: se siete interessati all'acquisto, dovrete necessariamente appuntare questa nuova data sul vostro calendario.

Restando in tema di annunci, PlayStation ha confermato che nella serata odierna si svolgerà un nuovo State of Play più particolare del solito: non sarà infatti una presentazione dedicata a diversi giochi, ma solo un approfondimento per il nuovo capitolo di Borderlands. Che, per l'occasione, ha annunciato che uscirà in anticipo.