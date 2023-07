MicroSD SanDisk Ultra da 1 TB, perfetta per Nintendo Switch e Steam Deck, a metà prezzo! 50% di sconto!

Siete alla ricerca di più spazio di archiviazione per i tuoi preziosi file multimediali? Ora, c'è una soluzione definitiva a questi problemi e arriva direttamente da SanDisk, uno dei leader mondiali nella produzione di dispositivi di memoria. Stiamo parlando della microSD SanDisk Ultra da 1TB, che, per un periodo limitato di tempo, viene proposta sul noto portale e-commerce Amazon con un consistente sconto del 50%.

Infatti, potete portarvi a casa la scheda microSD SanDisk Ultra da 1 TB a soli 127,16€, rispetto al prezzo consigliato di 254,99€, con un risparmio reale di quasi 128€.

La scheda microSD SanDisk Ultra da 1 TB è un dispositivo di archiviazione progettato per espandere in modo significativo la capacità di memorizzazione del tuo smartphone, tablet, drone, fotocamera e altri dispositivi elettronici, tra cui anche la console Nintendo Switch o Steam Deck.

La scheda microSD SanDisk Ultra da 1 TB offre una velocità di lettura fino a 120 MB/s, permettendovi di trasferire foto e video ad alta risoluzione con una rapidità impressionante. La sua elevata capacità di 1 TB vi dà la libertà di salvare e condividere un enorme numero di foto, video Full HD, musica e altro ancora, senza mai preoccuparvi di rimanere senza spazio.

Infine la scheda microSD SanDisk Ultra da 1 TB è classificata come A1 per le prestazioni delle app, il che significa che potrete avviare e caricare le applicazioni molto più velocemente rispetto alle schede microSD tradizionali.

Leggi anche Schede di memoria per Switch | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori giochi per Nintendo Switch. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.