Microfono HyperX Quadcast a meno di 90€! -36%

State cercando un upgrade per il vostro setup di streaming o podcasting? Siete aspiranti gamer o broadcaster alla ricerca di un audio di alta qualità? Non cercate oltre! Il microfono HyperX QuadCast, con il suo design superbo e le funzionalità avanzate, è il vostro biglietto per un'esperienza audio di livello superiore e oggi potete averlo a un prezzo davvero imperdibile su Amazon!

Infatti, attualmente potete portarvi a casa il microfono HyperX Quadcast a soli 79,99€, con uno sconto del 43% e un risparmio reale di 60€.

HyperX QuadCast è un microfono standalone di alta qualità pensato per streamer e podcaster. Il suo design assicura un audio superiore sia che venga usato su PC, console PS4, PS5 o Mac. È dotato di un supporto antiurto e antivibrazioni, ed un filtro antipop integrato, per proteggere le registrazioni da distrazioni sonore.

HyperX QuadCast offre la possibilità di scegliere tra quattro pattern polari (stereo, omnidirezionale, cardioide e bidirezionale), consentendo una personalizzazione in base al contesto d'uso. Un indicatore LED consente di conoscere lo stato del microfono e grazie alla funzione "Tap-to-Mute", è possibile disattivarlo con un solo tocco.

HyperX QuadCast viene fornito con un adattatore per supporti, compatibile con filettature da 3/8" e 5/8", rendendolo versatile per l'installazione. L'ingresso per cuffie consente il monitoraggio audio in tempo reale. QuadCast offre anche un controllo del guadagno regolabile, per un perfetto controllo della sensibilità del microfono.

