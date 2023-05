Microfono HyperX Quadcast a meno di 80€! -43%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui microfoni per lo streaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il microfono HyperX Quadcast, che attualmente potete portarvi a casa a soli 79,99€, con uno sconto del 43% e un risparmio reale di 60€.

HyperX QuadCast è un microfono standalone ideale per streamer e podcaster grazie alla sua eccellente qualità audio. Il dispositivo è dotato di un supporto antiurto e antivibrazioni che lo isola da eventuali urti o contatti involontari, assicurando un suono sempre pulito e libero da rumori di sottofondo.

Advertisement

Una delle caratteristiche distintive del microfono HyperX QuadCast è il sensore "Tap-to-Mute" con indicatore LED. Grazie a questa funzione, è possibile silenziare il microfono con un solo tocco, evitando così potenziali incidenti di trasmissione. Quando il LED è acceso, il microfono è attivo; quando il LED è spento, il microfono è silenziato.

Il microfono HyperX QuadCast offre inoltre quattro pattern polari: stereo, omnidirezionale, cardioide e bidirezionale. Questo vi permette di ottimizzare la configurazione della trasmissione in base alle vostre esigenze, focalizzandoti sull'audio che desiderate venga ascoltato.

La compatibilità con PC, Mac, PS4 e PS5 fa del microfono HyperX QuadCast un dispositivo estremamente versatile e ideale per tutte le vostre esigenze di streaming.

Leggi anche Microfoni per fare streaming | I migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.