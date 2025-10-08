Il successo commerciale di Metaphor: ReFantazio (qui trovate la nostra recensione) ha superato ogni aspettativa di ATLUS, trasformandosi nel titolo di maggior successo nella storia dello sviluppatore giapponese.

Con oltre due milioni di copie vendute dal suo debutto, il JRPG ha stabilito un nuovo record raggiungendo il milione di unità già nel primo giorno di commercializzazione.

Questo traguardo rappresenta una pietra miliare per Studio Zero, il team di sviluppo che ha saputo conquistare sia la critica che il pubblico internazionale.

Per commemorare questo straordinario primo anno di vita, ATLUS ha organizzato una serie di eventi che coinvolgeranno i fan di tutto il mondo.

Il punto culminante sarà una diretta streaming programmata per l'11 ottobre alle 6:00 del mattino ora italiana, trasmessa simultaneamente su YouTube e Steam.

Durante questa celebrazione digitale, gli sviluppatori condivideranno un messaggio speciale dedicato alla community che ha reso possibile questo successo.

L'evento non si limiterà però al mondo virtuale. In California, precisamente presso il Round1 Burbank Town Center, si terrà una festa esclusiva per i fan più appassionati.

L'evento fisico, già sold-out, offrirà ai partecipanti l'opportunità di incontrare i doppiatori del gioco, scattare foto commemorative e ricevere gadget esclusivi.

La strategia multipiattaforma adottata per Metaphor: ReFantazio si è rivelata vincente, con il titolo disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PC attraverso Steam e Microsoft Store.

Questa ampia distribuzione ha permesso al gioco di raggiungere un pubblico eterogeneo, contribuendo significativamente al suo successo commerciale.