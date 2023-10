Metal Gear Solid, parla il doppiatore di Snake: «Questo è solo l'inizio»

Konami ha riportato in scena la saga di Metal Gear Solid, grazie al Vol. 1 della Master Collection contenente la trilogia classica.

Dopo il quinto episodio (che trovate su Amazon) la serie è infatti "rinata", sebbene il meglio deve ancora venire.

Nella recensione del Vol. 1 a cura di Stefania, vi abbiamo spiegato che è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che i fan di Hideo Kojima hanno avuto una piccola doccia fredda, il doppiatore storico di Solid Snake e Big Boss, ossia David Hayter, sembra avere anticipato ottime notizie per i fan.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Konami non ha confermato apertamente la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, ma a quanto pare qualcosa si muove.

In un teaser trailer intitolato "Metal Gear Solid Legacy Series" la voce di Snake (non Kiefer Sutherland), conclude il video dicendo: «Questo è solo l'inizio».

Sempre Hayter ha poi riscritto la frase in un suo post personale, quasi a voler rimarcare il concetto.

Speriamo quindi che nei prossimi mesi Konami riveli tutti i dettagli più succosi, compresa la data di uscita del probabile Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 e, perché no, anche di Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Proprio relativamente a Delta, il filmato in-engine del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater di Konami ha ricevuto una reazione contrastante da parte dei fan.

Restando in tema, potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection.

Infine, sempre per quanto riguarda i Metal Gear, vediamo tutti i dettagli sul Vol. 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori circa risoluzione, fotogrammi al secondo e altro.