Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a ottobre 2025. Da segnalare la nuova stagione di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner e il documentario dedicato ad Ozzy Osbourne.

Mayor of Kingstown Stagione 4 - 26 ottobre

Nella quarta stagione, il controllo di Mike su Kingstown è minacciato da nuovi giocatori che cercano di colmare il vuoto di potere lasciato dai russi, costringendolo a confrontarsi con la guerra tra bande che ne consegue e a fermare chi vuole inghiottire la città. Nel frattempo, con i suoi affetti più in pericolo che mai, Mike dovrà fare i conti con un nuovo direttore del carcere determinato e proteggere i suoi cari mentre affronta i demoni del passato.

Ozzy: No Escape From Now - 7 ottobre

Il racconto definitivo sugli ultimi sei anni di vita della leggenda del rock Ozzy Osbourne, diretto dalla regista premio BAFTA Tania Alexander e realizzato in collaborazione con la famiglia Osbourne. Il film segue il difficile percorso tra interventi chirurgici, problemi di salute crescenti e gli effetti della diagnosi di Parkinson, restituendo un ritratto autentico e coraggioso che mostra come il dolore cronico abbia inciso sulla sua salute mentale e sulla musica composta in quegli anni. La narrazione include anche la rinascita artistica innescata dalla collaborazione con Post Malone nel brano Take What You Want, pubblicato nell’ottobre 2019, che segnò l’inizio di una nuova fase musicale. Viene raccontata inoltre la genesi di due album fondamentali: Ordinary Man (2020) e Patient Number 9 (2022), quest’ultimo vincitore di due Grammy, con alcuni dei brani più intimi e riflessivi della sua carriera.

Il documentario mostra Ozzy a casa e in studio, segue la sua decisione di tornare sul palco in occasione della cerimonia di chiusura dei Commonwealth Games nel 2022, e documenta la performance esclusiva in occasione della sua introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2024 e il concerto-evento Back To The Beginning a Birmingham nel luglio 2025. Concepito come ritratto in vita, dopo la scomparsa di Ozzy il 22 luglio 2025 il film è un tributo alla sua determinazione, al suo talento e al suo coraggio, che lo hanno reso un eroe per milioni di fan in tutto il mondo.

Vicious - 10 ottobre

Polly (Dakota Fanning) riceve inaspettatamente una misteriosa scatola con un rituale inquietante da compiere: inserire al suo interno qualcosa di cui ha bisogno, qualcosa che odia e qualcosa che ama. Quello che sembra un gioco si trasforma presto in un incubo ad occhi aperti, in cui realtà e memoria si confondono e la protagonista è costretta a fare scelte impossibili per non essere divorata dall’oscurità dentro e fuori di lei. Scritto e diretto da Bryan Bertino.

Playing Gracie Darling - 9 ottobre

Un mystery soprannaturale in sei episodi che esplora i legami profondi dell’amicizia femminile, il potere inquietante della memoria e i segreti irrisolti di una piccola comunità alle prese con l’ignoto. Ventisette anni prima, la quattordicenne Gracie Darling è scomparsa durante una seduta spiritica. Da allora, i ragazzi del paese hanno trasformato la sua storia in un gioco spettrale che porta il suo nome: “Playing Gracie Darling”. Ma quando un’altra giovane ragazza sparisce in circostanze inquietantemente simili, Joni – la sua migliore amica dell’epoca – è costretta a tornare nel passato e affrontare verità che non sono mai state davvero sepolte.

Alma & The Wolf - 21 ottobre

Ambientato tra paesaggi inquietanti e atmosfere sospese, il film segue il legame oscuro e misterioso che si instaura tra Alma e una presenza minacciosa che la spinge in un vortice di paura, visioni e segreti sepolti. Girato sulle coste dell’Oregon, con riprese a Pacific City, il progetto è stato prodotto da Republic Pictures. Dopo l’anteprima al Boston Underground Film Festival nel marzo 2025, il film ha confermato la sua vocazione a un cinema di genere capace di unire tensione psicologica e suggestioni horror.