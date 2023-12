Mercedes annuncia la Classe A Vibes... con PS5 inclusa

Abbiamo visto tante collaborazioni tra il mondo dei videogiochi e altri mercati, ma la Mercedes Classe A Vibes con la PS5 Digital Edition inclusa è qualcosa che ci lascia spiazzati, onestamente.

Mentre la console di attuale generazione di PlayStation è arrivata a vendere quasi 1700 console ogni ora per tutto il 2023, come rivelato di recente dai dati di vendita, adesso c'è un nuovo modo per poter mettere le mani sull'hardware.

Advertisement

Sony Interactive Entertainment Italia ha infatti realizzato una partnership con Mercedes-Benz Italia, per lanciare una nuova automobile.

PlayStation 5 ha evidentemente ispirato la configurazione di Classe A Vibes: una nuova vettura in edizione limitata realizzata in soli 50 esemplari, subito disponibili, esclusivamente online, sullo store di Mercedes-Benz.

L'automobile, venduta a €55.677, darà ai clienti finalizzeranno l’acquisto della vettura presso la propria concessionaria Mercedes-Benz di fiducia la possibilità di ricevere anche una PS5 Digital Edition e una copia, in formato digitale, di Gran Turismo 7.

Il titolo è infatti una parte sempre importante del portfolio di videogiochi di PlayStation e, come sapete, si aggiorna con una certa puntualità con nuovissimi contenuti.

Questa iniziativa di Mercedes-Benz, invece, è stata sviluppata "a partire dagli elementi cromatici ed emozionali che accomunano i bestseller dei due brand", ovvero "il design contraddistinto da linee moderne, sinuose e futuristiche e dettagli cromatici ispirati alla console di nuova generazione", per citare il comunicato ufficiale.

Per lanciare la speciale promozione, Mercedes-Benz e Sony hanno pubblicato anche un nuovo trailer che potete trovare qui sotto:

Ma ricordatevi che non vi serve comprare una Mercedes per avere una PlayStation 5 Digital Edition, perché vi basta controllare Amazon per ottenerla al miglior prezzo.

A proposito di partnership di Sony, invece, l'azienda nipponica ha di recente annunciato una nuova collaborazione per il mondo dei videogiochi che espanderà PlayStation "oltre le console".