PlayStation, Sony annuncia una nuova partnership esclusiva (no, non è un'acquisizione)

Sony Interactive Entertainment (SIE) non ha avviato una nuova acquisizione per PlayStation ma, insieme a NCsoft, si occuperà di avviare una nuova partnesrhip commerciale strategica globale.

NCSoft, noto al grande pubblico per lo sviluppo dell'MMO Guild Wars 2 (ancora attivo e acquistabile su Amazon), si unisce agli alleati internazionali di Sony, e quindi farà parte dell'ecosistema di aziende che supportano PlayStation.

Di recente è stato per altro svelato un nuovo progetto dell'azienda coreana, ovvero Project M, che dal primo trailer sembra troppo bello per essere vero.

I CEO delle due società, Taekjin Kim di NCSoft e Jim Ryan di SIE, si sono incontrati e hanno firmato congiuntamente la partnership. Le due aziende collaboreranno nello specifico in vari settori commerciali globali, incluso il mobile.

Stando al comunicato ufficiale diffuso da SIE, le due società stanno valutando una serie di potenziali opportunità con l’obiettivo di favorire una sinergia strategica, sfruttando l’abilità tecnologica di NCSoftT e la leadership globale di SIE nel campo dell’intrattenimento.

Taekjin Kim ha commentato l'annuncio specificano che l'obiettivo di questo accordo è offrire «un'esperienza nuova e divertente al nostro pubblico attraverso e oltre i generi e le regioni».

Per quanto riguarda Jim Ryan, che per altro si appresta a lasciare il suo incarico nei prossimi mesi, il CEO di SIE ha commentato:

«La collaborazione con NCSOFT fa avanzare la nostra strategia per espanderci oltre le console e ampliare la portata di PlayStation a un pubblico più vasto. Come SIE, NCSOFT condivide una visione simile nel creare esperienze di intrattenimento di alta qualità e di grande impatto per i giocatori di tutto il mondo, e insieme siamo entusiasti di collaborare per ampliare ulteriormente i confini dei giochi.»

Pur non trattandosi di un'acquisizione, questo accordo potrebbe essere interessante per dare agli utenti PlayStation nuovi prodotti.

In attesa di eventuali acquisizioni vere e proprie che arriveranno in futuro, come ci hanno spiegato gli analisti di recente.