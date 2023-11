Meno di 5 giorni al Black Friday di Amazon, le date e le offerte già attive

Il Black Friday 2023 si sta avvicinando rapidamente, con gli store online pronti a proporre una moltitudine di offerte imperdibili. Nei giorni scorsi, abbiamo già iniziato a condividere con voi alcune delle promozioni anticipatamente attive su Amazon, che gioca un ruolo di primo piano anche in questo articolo.

Per aiutarvi a sfruttare al meglio queste opportunità, abbiamo selezionato alcune tra le migliori offerte del Black Friday già disponibili su Amazon, accessibili senza attendere l'inizio ufficiale dei giorni promozionali. Se non lo avete ancora fatto, vi suggeriamo di iscrivervi ad Amazon Prime per beneficiare della spedizione rapida e gratuita, oltre a godere dei primi 30 giorni completamente gratis.

Black Friday Amazon, quando si terrà?

Il Black Friday su Amazon comincia venerdì 17 novembre e termina lunedì 27 novembre. In questi giorni troverete sconti su una vasta gamma di prodotti in tutte le categorie del marketplace. Le offerte cambieranno giornalmente, incluse promozioni lampo, per cui vi consigliamo di seguirci per non perdere le migliori opportunità.

Per quanto riguarda la data ufficiale del Black Friday, quest'anno cade il 24 novembre, essendo tradizionalmente un venerdì. Seguirà poi il Cyber Monday il 27 novembre, una giornata di offerte focalizzate soprattutto sulla tecnologia, che segnerà la fine del periodo di sconti.

Offerte Amazon Black Friday già attive

Altre offerte Black Friday già attive