Meno di 24 ore per scaricare gratis un big horror per PS5

PlayStation Plus offre gratuitamente Dead Space per PS5 agli abbonati, ma solo fino a domani.

Il remake del celebre horror del 2008 (che trovate anche su Amazon in versione fisica) è disponibile fino al 5 novembre per tutti i livelli di abbonamento PS Plus, dopodiché tornerà a costare il prezzo base.

L'offerta rappresenta un'opportunità unica per i possessori di PS5 di aggiudicarsi gratuitamente uno dei migliori giochi horror sulla console.

Una volta riscattato, il titolo rimarrà nella libreria degli utenti finché manterranno attivo l'abbonamento PS Plus, indipendentemente dal livello scelto.

Per quei pochi che non lo sapessero, Dead Space è il remake del classico survival horror del 2008, considerato uno dei migliori giochi horror di sempre.

Il giocatore veste i panni di Isaac Clarke, un ingegnere in missione su un'astronave mineraria infestata da creature ostili chiamate Necromorfi.

Secondo le recensioni, inclusa la nostra, il remake riesce a modernizzare l'esperienza originale mantenendone intatta l'atmosfera terrificante. La durata media si aggira tra le 12 e le 16 ore, arrivando a 30 per i completisti.

