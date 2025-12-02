Il franchise Pokémon continua a espandere le sue meccaniche di Mega Evoluzione con un'aggiunta che farà discutere i fan più accaniti della serie.

Leggende Pokémon Z-A: Mega Dimensione, il primo DLC del capitolo ambientato a Lumiose City, introduce infatti Mega Lucario Z, una forma alternativa del popolare Pokémon di tipo Lotta/Acciaio che si affianca alla sua Mega Evoluzione classica già nota ai veterani.

Si tratta di un evento raro nell'universo Pokémon, dato che solo poche creature elette possono vantare due diverse forme Mega, un club esclusivo che comprende icone del calibro di Charizard, Pikachu e Mewtwo.

Il trailer di presentazione, pubblicato nelle scorse ore, mostra un design completamente rinnovato per questa variante. Mega Lucario Z abbandona la palette cromatica rosso-nera della forma standard per adottare una combinazione di giallo chiaro e ciano che gli conferisce un aspetto decisamente più etereo e futuristico.

Questa scelta stilistica sembra collegarsi alla dimensione alternativa che dà il nome all'espansione, suggerendo possibili implicazioni narrative legate alle meccaniche dimensionali introdotte nel gioco base.

L'espansione sarà disponibile dal 10 dicembre, come confermato da The Pokémon Company attraverso un precedente trailer diffuso il mese scorso. Oltre alla nuova Mega Evoluzione, il DLC porterà con sé il ritorno di diversi Pokémon particolarmente amati dalla community, tra cui Cubone, assente nel roster base di Legends Z-A.

Un'aggiunta che consoliderà ulteriormente il Pokédex del gioco e offrirà nuove opportunità strategiche sia per la campagna principale che per le battaglie competitive.

La scelta di introdurre una seconda Mega Evoluzione per Lucario non è casuale: il Pokémon è da sempre uno dei favoriti dei fan, particolarmente apprezzato nel competitive gaming per la sua versatilità e per le sue statistiche bilanciate.

La presenza di due forme Mega potrebbe aprire scenari tattici inediti, permettendo ai giocatori di adattare la propria strategia in base al tipo di avversario o alla composizione del team. Resta da vedere se questa doppia opzione sarà selezionabile liberamente o se richiederà condizioni specifiche per essere attivata.