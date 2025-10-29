All'interno di Pokémon Legends: Z-A (qui la nostra recensione), i giocatori più scaltri hanno scoperto un metodo per aggirare una delle meccaniche più frustranti del gioco: la ricerca dei Pokémon cromatici. Si tratta di una tecnica che permette di clonare questi esemplari rari, creando copie identiche da scambiare con altri allenatori o da collezionare. La scoperta, diffusa attraverso i canali della comunità online, sta rapidamente facendo il giro tra gli appassionati, nonostante sollevi questioni etiche sul valore stesso della rarità.

Il procedimento richiede pazienza e precisione, ma non è particolarmente complesso. Una volta individuato un Pokémon cromatico nella sua posizione di spawn, il giocatore deve provocarne l'aggressività e allontanarsi correndo fino a quando la creatura non interrompe l'inseguimento. Il momento cruciale arriva quando il Pokémon inizia a tornare verso il punto d'origine: è proprio in quell'istante che bisogna salvare la partita e chiudere il gioco, assicurandosi che nessun altro Pokémon selvatico stia attaccando il giocatore.

Riavviando il titolo, l'esemplare cromatico si troverà esattamente dove lo si era lasciato, ma con una differenza sostanziale: non tornerà più automaticamente alla sua posizione iniziale. A questo punto occorre ripetere la manovra di provocazione, conducendo la creatura ad almeno 70 metri di distanza dal punto originale prima di salvare nuovamente ed uscire dal gioco. Questa distanza minima rappresenta l'elemento chiave dell'intero processo.

Completati questi passaggi, il giocatore può finalmente catturare il Pokémon cromatico utilizzando qualsiasi tipo di Poké Ball disponibile nell'arsenale di Pokémon Legends: Z-A. La vera sorpresa, però, arriva tornando al punto di spawn originale: lì attenderà un clone perfetto dell'esemplare appena catturato, con statistiche, natura, mosse e valori individuali completamente identici. La tecnica, condivisa dal canale YouTube di Austin John Plays, può teoricamente essere ripetuta all'infinito.

Va ricordato che la caccia ai Pokémon cromatici rimane un'attività centrale per molti fan, nonostante le Megaevoluzioni rappresentino una delle meccaniche principali del nuovo action-RPG. La probabilità base di incontrare un esemplare cromatico si attesta a uno su 4.096, rendendo questi incontri eventi memorabili. Il gioco offre comunque alcuni vantaggi ai cacciatori: un Pokémon cromatico non scompare normalmente se il giocatore abbandona l'area, viene sconfitto o fallisce nel catturarlo senza metterlo KO.

Tuttavia, gli esperti consigliano cautela nell'utilizzo massiccio di questa tecnica. Il servizio Pokémon Home, pur non essendo ancora compatibile con Pokémon Legends: Z-A al momento del lancio, dovrebbe integrare il supporto entro il 2026. Questa piattaforma è notoriamente in grado di identificare i Pokémon clonati nell'inventario degli utenti e solitamente procede alla loro eliminazione automatica. Per evitare problemi futuri, molti suggeriscono di conservare un solo esemplare di ciascun cromatico duplicato, scambiando via gli altri prima dell'arrivo della compatibilità con il servizio cloud.