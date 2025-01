Maxi multa a Genshin Impact per "loot-box ingannevoli": la replica di HoYoverse

HoYoverse dovrà fare i conti con una salatissima multa inflitta dalla FTC, l'agenzia governativa statunitense per la tutela dei consumatori, che ha preso di mira il fenomeno free-to-play Genshin Impact.

La Federal Trade Commission ha infatti criticato il sistema gacha del gioco — o loot-box, se preferite — definendo il tutto "ingannevole" per aver indotto i giocatori, anche minorenni, a spendere tantissimi soldi per premi con poche possibilità di vittoria.

Per questo motivo è stata assegnata una maxi-multa da ben 20 milioni di dollari, con il team di sviluppo che dovrà necessariamente rispettare le regole del COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) per il prossimo futuro.

Con un comunicato rilasciato a VGC, il team di sviluppo ha confermato di aver raggiunto un accordo con la FTC, pur criticando le accuse mosse nei suoi confronti che ritiene «errate» in svariati casi:

«I giochi e gli show con stile anime sono ben ricevuti dal pubblico globale e dagli utenti in diverse fasce d'età. Genshin Impact è un gioco free-to-play popolare in stile anime disegnato per adolescenti e adulti.

Sebbene riteniamo che molte delle accuse della FTC siano errate, abbiamo accettato questo accordo perché valorizziamo la fiducia della nostra community e condividiamo l'impegno ad essere trasparenti nei confronti dei nostri giocatori.

Con questo accordo, nei prossimi mesi introdurremo nuove verifiche dell'età e protezioni per il consenso dei genitori per bambini e ragazzi, aumentando la comunicazione in-game per valute virtuali e premi per i giocatori negli Stati Uniti».