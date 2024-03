Marvel's Wolverine potrebbe non essere un gioco per tutti

Gli sviluppatori di Marvel's Wolverine starebbero puntando a un'esperienza di gioco "Hard-R", ossia estremamente adulta e violenta.

Dopo la nuova avventura di Spidey Insomniac si dedicherà al Mutante Artigliato.

Un gioco, quello dedicato a Logan, che è purtroppo finito vittima di un mega leak che ha svelato fin troppo (ma che giustamente abbiamo deciso di non mostrarvi).

Come riportato da TheDirect, nuove informazioni sono emerse dal giornalista Jeff Grubb, che ha rivelato diversi dettagli intriganti sul prossimo titolo di Insomniac.

Secondo Grubb, Marvel's Wolverine potrebbe offrire ai giocatori un'esperienza di gioco molto più violenta di quella vista nei precedenti giochi dedicati al personaggio.

Questo potrebbe potenzialmente portare a una classificazione "Mature", ossia sconsigliata a un pubblico di età inferiore ai 18 anni.

«L'Hard-R è quello che stanno cercando di fare. È uno dei concetti che ho sentito», ha detto Grubb.

«Penso che una delle cose più belle di Star Wars Jedi: Fallen Order fosse 'Ehi, le spade laser tagliano i droidi a metà'. E poi la parte negativa era che quando si affrontano gli Stormtroopers, che non lo fanno. E va bene così. Penso che con Wolverine, però, ci si immergerà in un ambiente in cui quegli artigli funzionino come artigli», ha aggiunto.

Marvel's Wolverine è stato rivelato durante lo Showcase 2021 di PlayStation, ma i dettagli sulla trama del gioco hanno tardato ad arrivare.

Grubb ha detto che probabilmente il gioco si svolgerà all'inizio della carriera dell'eroe mutante, prima che si unisca ufficialmente agli X-Men.

Ha inoltre dichiarato che Marvel's Wolverine non sarà collegato a nessun universo o storyline che coinvolgono il personaggio, tra cui la serie di film della Fox/Marvel Studios (sebbene tempo fa si parlava di un crossover con Spider-Man).

Al momento è stato diffuso solo un trailer ufficiale di Marvel's Wolverine, che mostra un uomo seduto in un bar pieno di cadaveri mentre qualcuno gli si avvicina da dietro impugnando un coltello. Il teaser termina bruscamente con un'inquadratura degli artigli di Wolverine che emergono dalla sua mano insanguinata.

Marvel's Wolverine non ha ancora una finestra di uscita ufficiale. Secondo Grubb, il gioco potrebbe uscire già nell'autunno del 2024, all'incirca un anno dopo il lancio previsto di Marvel's Spider-Man 2 (che abbiamo recensito qui).