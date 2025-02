Marvel's Spider-Man 2 PC, la patch 1 è già disponibile: ecco i dettagli

Il porting di Marvel's Spider-Man 2 su PC non è uscito nel migliore dei modi, come capita sfortunatamente spesso alle ex-esclusive PlayStation, ma per fortuna è arrivata già la prima patch che tenterà di sistemare la situazione del gioco dal punto di vista tecnico.

Come annunciato da Nixxes in una nota su Steam, è disponibile già da ora la prima patch post-lancio.

Oltre a introdurre diverse correzioni ai crash segnalati dagli utenti e dal sistema di report automatico, la patch ha aggiornato lo strumento di segnalazione, che ora permette di allegare screenshot per fornire maggiori dettagli sui problemi tecnici più frequenti.

L’aggiornamento include anche la risoluzione di bug visivi significativi, un nuovo sistema di backup automatico nei momenti chiave della storia, miglioramenti per facilitare l’accesso alla modalità New Game Plus e la possibilità di scorrere nei menu di salvataggio e caricamento.

Ecco la nota completa:

Correzione di vari crash basati sul feedback dei giocatori e sui dati del sistema di report automatico.

Miglioramenti al sistema di segnalazione dei crash, ora con supporto per l’invio di screenshot.

Aggiunta la possibilità di attivare/disattivare gli effetti Film Style Animation e Comic SFX nel menu Impostazioni > Gioco > Telecamera.

Miglioramenti all’interfaccia utente per semplificare l’accesso alla modalità New Game+.

Implementato un sistema di backup per i salvataggi automatici nei momenti chiave della storia.

Aggiunto lo scroll con mouse nel menu di salvataggio/caricamento manuale.

Correzione di diversi bug e miglioramenti all’interfaccia utente.

Ridotto il rumore nei capelli dei personaggi quando si utilizza DLSS Ray Reconstruction.

Corretta un’anomalia grafica che faceva apparire un’ombra nera dietro ai nemici intrappolati nelle ragnatele con Ray-Traced Shadows e Ray-Traced Ambient Occlusion attivati.

Risolto un problema con i riflessi ray-traced che causava artefatti pixelati lungo i bordi dell’acqua.

Le impostazioni di dimensione testo (sottotitoli e didascalie), dimensione icone e modalità audio non vengono più sincronizzate tra dispositivi diversi.

Marvel's Spider-Man 2 aveva effettivamente bisogno di un supporto perché i problemi erano molti e i giocatori l'avevano segnalato. Ora speriamo che il gioco possa avere un feedback migliore, mentre noi ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione.