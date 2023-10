Marvel's Spider-Man 2 ha un problema "enorme" con le metro

Marvel's Spider-Man 2 si sta già rivelando un'esclusiva PlayStation di spessore, che sta stupendo i fan per la sua giocabilità e una trama che rispetta eroi e villain provenienti dai fumetti della Casa delle Idee.

Insomniac si è dimostrato sempre uno studio particolarmente attento alla presentazione dei suoi universi di gioco, ma un dettaglio di Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon) in particolare si sta rivelando davvero di dimensioni esagerate. Letteralmente.

Come segnalato da Game Rant, i fan hanno notato che le metropolitane sono sì grandi, ma i cittadini che decidono di salirci sopra sono enormi: l'amichevole Spider-Man di quartiere, a confronto, sembra essere decisamente più piccolo.

Nel canone in-game, Peter Parker dovrebbe avere all'incirca un metro e 83 centrimetri di altezza: di sicuro, non si tratta di un eroe di bassa statura. Eppure, evidentemente deve essere finito in una città abitata da giganti, come dimostrato da questo screenshot comparativo:

Non è chiaro come mai ci sia questa bizzarra differenza di proporzioni nell'ultima produzione di Insomniac, ma la teoria più diffusa tra gli utenti è che il modello della metropolitana e dei suoi passeggeri siano stati realizzati nelle fasi iniziali, venendo poi ridimensionati per essere adattati all'open world di gioco.

Tuttavia, questo ridimensionamento ha anche causato un evidente "problema" di dimensioni tra passeggeri e supereroi: una differenza decisamente bizzarra, ma che ammettiamo essere anche molto divertente.

Vedremo se Insomniac magari cercherà di intervenire con una piccola patch risolutiva o se sceglierà di tenere il tutto come potenziale "easter egg". Come i fan sperano possano fare per lo "Spider-Cubo", la vittima dell'ultimo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2.

Nell'universo realizzato da Insomniac ci sono tante novità in arrivo per i fan di casa Marvel: non solo è stato confermato che Marvel's Wolverine sarà ambientato nello stesso mondo condiviso, ma gli sviluppatori hanno anticipato che potrebbe arrivare anche Daredevil.