Marvel's Blade sarà esclusiva Xbox? Decide Bethesda

Disney è intervenuta sulle questioni relative all'esclusività delle piattaforme di Marvel's Blade, chiarendo che la scelta spetta completamente a Bethesda.

Il team autore di Dishonored e Deathloop (che trovate su Amazon) ha infatti presentato il primo trailer del gioco in occasione dei recenti TGA.

Come saprete, quindi, Marvel's Blade il è nuovo titolo dedicato al celebre diurno della Casa delle Idee, prossima produzione Arkane Lyon e Bethesda.

Ora, come riportato anche da GameRant, sono in molti a chiedersi se il gioco sarà o no esclusiva Xbox.

Non è chiaro infatti se Marvel's Blade possa un giorno arrivare anche su PlayStation, visto che il gioco è sviluppato da una sussidiaria di Bethesda, a sua volta parte di ZeniMax Media, e quindi di proprietà di Microsoft.

Un insider si è ora espresso sulla confusione che circonda il gioco appena annunciato e su quali console sarà disponibile.

Stephen Totilo di Axios, citando una dichiarazione di un rappresentante di Disney, ha riferito che se ciò avverrà dipenderà esclusivamente da Bethesda.

L'elenco delle piattaforme di destinazione del gioco rimarrà quindi apparentemente in sospeso ancora per un po', anche perché Bethesda ha già rifiutato apertamente di commentare le questioni relative all'esclusività Xbox di Marvel's Blade.

Vi terremo quindi aggiornati nel caso dovessero arrivare chiarimenti specifici nelle prossime settimane.

La descrizione ufficiale del trailer su YouTube recita:

In Marvel's Blade, Eric Brooks è il leggendario Daywalker, metà uomo e metà vampiro, diviso tra la calda società dei vivi e l'impetuoso potere dei non morti. Da Bethesda e Arkane Lyon, lo studio che ha portato Dishonored e "DEATHLOOP", Marvel's Blade è un gioco maturo, single-player, in terza persona, ambientato nel cuore di Parigi, ora in sviluppo in collaborazione con Marvel Games.

