Marvel Snap, team di sviluppo aggiorna sulla situazione finanziaria

Con una certa sorpresa, lo scorso anno era arrivata la notizia della chiusura ByteDance, editore di Marvel Snap con Nuverse, che aveva intenzione di abbandonare il mercato dei videogiochi e, di fatto, il supporto editoriale del card game digitale con protagonisti i personaggi Marvel.

ByteDance ha effettuato una ristrutturazione di Nuverse, mettendo effettivamente a rischio il futuro di Marvel Snap. «Rivediamo con regolarità i nostri business per fare aggiustamenti sulla strategia a lungo termine in aree di crescita», spiegò un portavoce di ByteDance nell'occasione dell'annuncio.

Advertisement

Marvel Snap non avrebbe infatti raggiunto i numeri in cui ByteDance auspicava, nonostante una community attiva e coinvolta.

Numeri che sono stati comunque elevati, stando a quanto dimostrato dagli incassi delle microtransazioni, ma evidentemente non abbastanza per continuare a supportare il supporto editoriale da parte di ByteDance.

Dopo la notizia arrivò una prima rassicurazione da parte di Second Dinner, team di sviluppo di Marvel Snap:

«Cari SNAPPERS,

Alcuni dei nostri giocatori hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo ai cambiamenti strutturali segnalati a Nuverse. Desideriamo ringraziarvi per la vostra preoccupazione e assicurarvi che, indipendentemente da eventuali cambiamenti in Nuverse, SNAP continuerà a operare e prosperare in futuro!»

In quell'occasione questo aggiornamento sembrava più il classico comunicato di circostanza che altro ma, poche ore fa, Second Dinner ha comunicato di aver definitivamente risolto la propria situazione.

Trovando un investimento importante, Second Dinner ha assicurato che rimarrà indipendente e continuerà a lavorare su Marvel Snap (tramite Games Industry).

Second Dinner si è assicurata $100milioni in un round di finanziamenti guidato da Griffin Gaming Partners. Il team utilizzerà questo flusso monetario per sviluppare nuovi titoli, incubare un IP originale e continuare la crescita.

«Vogliamo fare scommesse intelligenti e mirate che sfruttino i nostri punti di forza e ci diano lo spazio per creare giochi freschi e innovativi che amiamo e che vogliamo condividere con milioni di giocatori», ha dichiarato il CCO di Second Dinner, Matt Wyble.

Nick Tuosto, co-fondatore e amministratore delegato di Griffin Gaming Partners, ha aggiunto:

«Second Dinner ha riunito uno dei team creativi più forti che abbiamo mai incontrato. [...] Siamo entusiasti di collaborare con Second Dinner per far crescere Marvel Snap e non vediamo l'ora di nuovi titoli sviluppati da questo team incredibilmente talentuoso.»

Second Dinner condivide un destino simile a quello di CD Projekt Red che, di recente, ha confermato in maniera definitiva che non è intenzionata a farsi acquisire da nessun altro gruppo.

Per quanto riguarda Marvel Snap, invece, su Amazon potete trovare alcuni gadget dedicati al gioco di carte digitale.