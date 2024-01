CD Projekt Red verrà acquisita? Gli autori di Cyberpunk fanno chiarezza

Fino a qualche anno fa era anche solo impossibile pensare di potersi fare una domanda del genere ma, dopo aver visto ciò che è successi nei meandri di Xbox con Bethesda e Activision-Blizzard, per non parlare di PlayStation e Bungie, è lecito domandarsi: CD Projekt Red verrà mai acquisita?

Soprattuto ora che gli autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) sono tra le aziende più importanti e rinomante del mondo dei videogiochi, di tanto in tanto ci si aspetta che possano essere protagonisti di una manovra finanziaria epocale a sorpresa.

Advertisement

Tanto che non è la prima volta che si parla di questo tema visto che, tra voci di corridoio e rumor, per un attimo si è pensato che addirittura Sony potesse acquisire CD Projekt Red.

Questo ha portato a fare effettivamente delle analisi e previsioni varie ed eventuali, immaginando e speculando su chi potrebbe effettivamente accogliere gli sviluppatori polacchi tra le proprie fila.

Il tutto mentre CD Projekt Red non ha mai smentito apertamente la possibilità di un'acquisizione. Almeno fino ad oggi.

Come riporta IGN US, infatti, il direttore strategico dell'azienda polacca Adam Kiciński ha fatto chiarezza proprio sul tema di una eventuale acquisizione in una recente intervista.

«Non siamo interessati ad integrarci in un'entità più grande», ha detto Kiciński, mettendo una parola fine alla discussione:

«Per tutta la nostra vita abbiamo lavorato per raggiungere la posizione che occupiamo attualmente. Crediamo che tra pochi anni saremo ancora più grandi e più forti.»

In effetti, negli ultimi anni CD Projekt Red ha aumentato considerevolmente il proprio valore, tanto che i progetti in sviluppo sono tantissimi e, tra questi, il prossimo The Witcher sarà il più grande di sempre.

Il tutto mentre, dopo la debacle di Cyberpunk 2077, l'azienda sta lentamente finendo di sistemare tutte le questioni in sospeso, tra cui le class action nate dopo il lancio del discusso titolo.