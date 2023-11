Marvel Snap, l'editore nei guai: il gioco a rischio chiusura [AGG.]

Aggiornamento 27/11 ore 17:40

Dopo la notizia dei licenziamenti all'interno di Nuverse, lo sviluppatore Second Dinner ha pubblicato un aggiornamento riguardo la condizione di Marvel Snap su X:

Advertisement

«Cari SNAPPERS,

Alcuni dei nostri giocatori hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo ai cambiamenti strutturali segnalati a Nuverse. Desideriamo ringraziarvi per la vostra preoccupazione e assicurarvi che, indipendentemente da eventuali cambiamenti in Nuverse, SNAP continuerà a operare e prosperare in futuro!»

Nonostante la notizia, quindi, sembra che Marvel Snap non subirà nessuna ripercussione.

Notizia originale

Sembra che ByteDance, editore di Marvel Snap con Nuverse, abbia intenzione di abbandonare il mercato dei videogiochi.

Il card game digitale ispirato ai supereroi della Casa delle Idee, che hanno invaso anche Amazon, è quindi a rischio chiusura

In grado di essere una miniera d’oro specie grazie agli incassi derivati dalle microtransazioni, Snap ha dalla sua anche una fanbase davvero appassionata.

Nonostante le novità rivelate nella roadmap del 2023 di contenuti sembravano preannunciare anche un 2024 all'altezza, sembra che le cose potrebbero invece andare diversamente, e in peggio.

Come reso noto da Reuters, sembra che ByteDance stia effettuando una ristrutturazione di Nuverse, cosa questa che metterebbe a rischio il futuro del popolare gioco di carte collezionabili.

«Rivediamo con regolarità i nostri business per fare aggiustamenti sulla strategia a lungo termine in aree di crescita», ha spiegato un portavoce di ByteDance.

«A seguito a una recente revisione, abbiamo preso la difficile decisione di ristrutturare il nostro business lato gaming», ha concluso.

Il gioco di carte sui personaggi Marvel non avrebbe infatti raggiunto i numeri in cui ByteDance auspicava, nonostante una community attiva e coinvolta.

Al momento, quindi, non è chiaro se i cambiamenti di ByteDance si tradurranno in problemi in termini di supporto futuro per Marvel Snap, anche se le cose non sembrano essersi messe per il meglio.

Ovviamente, la speranza è che il card game possa salvarsi dall'oblio, magari passando a un nuovo editore disposto a prenderne le redini.

Nel mentre, alcune settimane fa ci siamo presi un po' di tempo per recensire Marvel Snap con l'obiettivo di rispondere ad una precisa domanda sul gioco.

Restando in tema di giochi sui personaggi della Casa delle Idee, sembra che Venom dovesse avere un ruolo più grande in Marvel's Spider-Man 2, visto che ne è stato utilizzato solo il 10% dei dialoghi registrati.