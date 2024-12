Marvel Rivals utilizzerebbe bot per farvi vincere, se perdete troppo spesso

A nessuno piace perdere, soprattutto quando si parla di videogiochi competitivi e basati sul gioco di squadra: una sfida che molto spesso i titoli live-service devono affrontare, ingegnandosi in soluzioni per non rischiare di far allontanare anche chi non è abbastanza bravo.

Marvel Rivals sembrerebbe aver dunque adottato un'azione controversa che, ad onor del vero, è stata già implementata da altri live-service: nel caso un utente dovesse registrare una quantità di sconfitte consecutive non indifferente, il gioco potrebbe decidere di fargli combattere dei bot poco abili.

MP1st segnala un'indagine portata avanti da alcuni utenti della community su Reddit, che confermerebbero come questa strategia verrebbe adottata per assicurarsi che tutti gli utenti possano portare a termine almeno una vittoria.

Secondo questa analisi, pare che ci siano elevate probabilità che ciò possa accadere dopo 2 match persi nel Quickplay: se vi troverete in una bot lobby, sarete insieme ad altri 3 compagni umani e 2 bot, contro un team interamente composto dalla CPU.

È possibile capire se ci si trova davanti a un avversario "falso" non solo perché possiedono un account livello 1, ma anche perché avranno sempre profili con "accesso riservato" — i profili umani possiedono invece una dicitura che indica "accesso limitato".

Qualora decidessero di abbandonare queste bizzarre bot lobby, gli utenti verranno conseguentemente penalizzati: fortunatamente per i fan desiderosi di una vera sfida, questi accorgimenti non sarebbero applicati alle modalità competitive.

L'intento di Marvel Rivals è ovviamente quello di spingere anche gli utenti meno bravi a non abbandonare il gioco, ma resta comunque un'operazione controversa: non viene infatti lasciata alcuna scelta ai giocatori e, considerando che esiste già una modalità per allenarsi proprio contro una squadra di bot, è considerabile quantomeno una pratica ingannevole.

NetEase Games da parte sua non ha ancora commentato queste segnalazioni né confermato l'effettiva implementazione di bot, motivo per il quale vi invitiamo a prendere questo report con le dovute precauzioni del caso.

Tuttavia, se vi è capitato di affrontare match troppo semplici dopo aver perso malamente diverse volte, potrebbero esserci serie possibilità che siate finiti anche voi in queste lobby piene di bot a vostra insaputa.

Vi terremo aggiornati qualora arrivasero notizie direttamente dal team di sviluppo, che nel frattempo sembrerebbe già al lavoro su tanti nuovi eroi interessanti.

