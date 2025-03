Marvel Rivals si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

NetEase Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Marvel Rivals, introducendo la modalità Clone Rumble e una serie di modifiche agli eroi, oltre ai consueti miglioramenti di stabilità e correzioni di bug.

Questo aggiornamento arriva a pochi mesi dal lancio del gioco, avvenuto a dicembre 2024 su PS5, PC e Xbox Series X/S.

Il titolo ha già raggiunto i 40 milioni di giocatori in tutto il mondo, consolidando il suo successo tra gli appassionati di supereroi e sparatutto online (e pensare che stava per essere cancellato!).

La novità principale dell'aggiornamento, come accennato poco sopra, è l’introduzione della modalità Clone Rumble, che permette ai giocatori di formare squadre composte dallo stesso eroe.

Questo potrebbe portare a strategie inedite e dinamiche di gioco caotiche, dando ai giocatori la possibilità di sfruttare al massimo le abilità dei personaggi in situazioni completamente nuove. La modalità sarà disponibile per periodi limitati nel corso di marzo.

Oltre alla nuova modalità, l'aggiornamento include l'evento Galacta’s Cosmic Adventure, che inizierà il 7 marzo e permetterà di ottenere gratuitamente il costume esclusivo Black Widow – Mrs. Barnes.

Un'aggiunta interessante che sicuramente attirerà l’attenzione dei collezionisti di skin e degli appassionati dell’universo Marvel.

Sul fronte delle ottimizzazioni, sono stati migliorati alcuni aspetti tecnici, come il sistema delle segnalazioni in partita per chi abbandona i match prematuramente e l’introduzione di un'opzione per migliorare la qualità della voce nel microfono.

Tra le correzioni di bug, spiccano numerose risoluzioni di problemi legati agli eroi, con interventi su personaggi come Loki, Human Torch, Punisher, Hela e Wolverine.

Alcune abilità non funzionavano come previsto, portando a glitch o meccaniche frustranti che ora dovrebbero essere sistemate. Anche la stabilità delle mappe è stata migliorata, correggendo problemi di collisione e oggetti fluttuanti.

L'aggiornamento riguarda tutte le piattaforme, con alcune correzioni specifiche per PC e console. Su PlayStation, ad esempio, è stato risolto un problema che impediva in rari casi lo sblocco del trofeo Wolverine’s Rage Uncaged.

Con questo aggiornamento, Marvel Rivals continua ad affinare la propria esperienza di gioco, introducendo contenuti innovativi e risolvendo problemi che potevano compromettere il bilanciamento. La modalità Clone Rumble sembra un’aggiunta divertente, capace di stravolgere le strategie consolidate e dare nuova vita agli scontri tra supereroi.

L’evento Galacta’s Cosmic Adventure rappresenta inoltre un incentivo per mantenere attiva la community, premiando i giocatori con ricompense esclusive.

NetEase sta dimostrando di voler supportare a lungo termine Marvel Rivals, ascoltando il feedback dei giocatori e apportando continui miglioramenti. Se il gioco continuerà su questa strada, potrebbe ritagliarsi uno spazio ancora più solido nel panorama degli sparatutto multiplayer, magari davvero per i prossimi 10 anni.

