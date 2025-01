Marvel Rivals lancia il classico Spring Festival: tutte le novità dell'evento

Siamo abituati ai classici festival primaverili che vengono lanciati nei live service game in concomitanza con il capodanno cinese, e anche Marvel Rivals non si lascerà sfuggire l'occasione con lo Spring Festival, in arrivo il 23 gennaio prossimo.

Il prossimo evento stagionale di Marvel Rivals, lo Spring Festival, introdurrà un nuovo costume per tre personaggi e una modalità a tempo limitato chiamata Clash of Dancing Lions.

Questa modalità è il fulcro del festival, a quanto pare. Si tratta di una modalità di gioco 3 contro 3 in cui i giocatori, utilizzando i loro poteri, competono in una partita di calcio per conquistare e mantenere il possesso della palla.

L'arena ricorda quella di Rocket League, ma senza veicoli, offrendo un’esperienza più tradizionale di calcio.

Oltre alla nuova modalità, lo Spring Festival introdurrà tre costumi ispirati al Capodanno lunare cinese, dedicati a Star Lord, Iron Fist e Black Widow.

I costumi si chiamano rispettivamente Lion’s Mane, Lion’s Gaze e Lion’s Heartbreak, tutti ispirati ai tipici leoni delle festività. Il costume Lion’s Mane sarà disponibile fin da subito come ricompensa per la modalità Clash of Dancing Lions, mentre gli altri due verranno aggiunti nelle settimane successive.

Tra nuovi contenuti e crossover importanti come quello con Marvel's Spider-Man 2 che potrebbero portare nuovi giocatori a interessarsi al gioco, Marvel Rivals sta lavorando bene in questo primo periodo di vita e i numeri lo dimostrano.

D'altronde, essere un titolo sempre aggiornato con dei contenuti piacevoli e di qualità è la formula del successo di ogni live service. Marvel Rivals, in questo, pare abbia trovato la formula perfetta per non fallire.

Ma è tempo anche di lavorare al bilanciamento, tra eroi troppo forti e altri che avrebbero bisogno di un ritocchino. Sebbene non manchino giocatori che provano a dare una possibilità a tutti quanti, ovviamente.