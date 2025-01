Un'eroina di Marvel Rivals meriterebbe una seconda chance: «Non è così male»

In generale, le tier list di Marvel Rivals sono abbastanza chiare su Scarlet Witch, la quale è vista come una delle peggiori eroine da giocare se si punta a scalare le classifiche competitive.

Proprio come Moira in Overwatch, Scarlet può essere devastante se lasciata incontrollata, ma diventa facile da contrastare una volta che i giocatori imparano a gestirla.

Nei ranghi più alti, dove la meta ruota attorno a Storm, nessuno sceglie Scarlet Witch — tranne un giocatore di Marvel Rivals (di cui trovate t-shirt su Amazon) che ha deciso di concentrarsi esclusivamente su di lei.

Byou, uno dei giocatori con il miglior ranking di Scarlet Witch, ha spiegato a Polygon: «Non è affatto così male come dicono. Penso che abbia bisogno di alcuni piccoli miglioramenti, ma se sai come usarla, può essere molto utile in diverse composizioni di squadra.»

Con oltre 200 ore di gioco, di cui 47 ore dedicate esclusivamente a Scarlet Witch, Byou ha notato che i giocatori di alto livello erano scettici sulla sua scelta iniziale. Tuttavia, una volta che ha ottenuto l’icona Lord, hanno cominciato a rispettarlo.

A differenza di molti altri eroi, che devono concentrarsi su abilità e mira, Scarlet Witch permette di dirigere la propria attenzione sugli aspetti strategici del gioco.

Byou ha spiegato che la sua forza sta nel fatto che non devi concentrarti solo sul personaggio, ma sulle dinamiche generali della partita. «Ti permette di spostare l’attenzione sugli aspetti più ampi del gioco, come la comunicazione e il monitoraggio dei cooldown,» ha detto.

Scarlet Witch ha anche la capacità di volare e disturbare gli avversari dall'alto. Anche se il suo danno non è altissimo, può comunque creare problemi ai nemici, facilitando le eliminazioni per il team.

Byou ha sottolineato che molti giocatori non si rendono conto di quanto questo sia cruciale: «Crea una forte pressione, qualcosa che la squadra nemica non percepisce, visto che non si riflette nel punteggio.»

Il fan ha spiegato che il miglior modo di giocare Scarlet Witch è sfruttare la sua mobilità, volando sopra il campo di battaglia e infastidendo gli avversari senza farsi notare.

Nonostante sia quindi considerata una delle eroine più deboli, Byou non crede che Scarlet Witch necessiti di grossi cambiamenti.

Certo, ci sono alcuni bug da correggere, come quello che fa sì che il suo raggio primario si blocchi sul terreno invece che sugli avversari, ma nel complesso, il gioco è ben bilanciato, ha concluso.

Chissà quindi se nel futuro del gioco - che promette di essere un bel po' roseo, come vi ho spiegato giorni fa - ci sarà maggiore spazio per Scarlet.