Marvel Rivals annuncia il "crossover" ufficiale con Spider-Man 2

Uno degli aspetti più apprezzati dagli appassionati di Marvel Rivals sono le skin opzionali per il suo roster di supereroi, particolarmente ben dettagliate e che hanno spinto più di un giocatore a mettere mano al portafogli.

Adesso sta per fare il suo esordio uno dei "crossover" più attesi dalla community e dagli amanti dell'Uomo Ragno: NetEase Games ha infatti annunciato l'imminente arrivo di una nuova skin per Peter Parker, ispirata a Marvel's Spider-Man 2.

Ciò ci permetterà di equipaggiare l'iconico costume disegnato da Insomniac per l'esclusiva PS5 (che trovate su Amazon), che combina i miglioramenti di Otto Octavius con il genio dello stesso Peter Parker.

Il lancio di questo costume è stato annunciato per celebrare il debutto di Marvel's Spider-Man 2 su PC: ricordiamo infatti che il porting sarà disponibile ufficialmente a partire dal 30 gennaio.

E sarà proprio questa la data in cui sarà possibile riuscire a sbloccare la skin: come annunciato dagli autori di Marvel Rivals nel loro comunicato ufficiale sui social, la skin ispirata a Marvel's Spider-Man 2 verrà resa disponibile nello store in-game proprio il 30 gennaio.

Dato che la descrizione fa riferimento alla sua disponibilità in negozio, pare che la skin sarà disponibile esclusivamente a pagamento: a meno che non arrivino chiarimenti ufficiali in merito, non dovrebbe essere possibile sbloccarla gratuitamente.

Qualora i piani dovessero cambiare, ovviamente lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine: nel frattempo, se avete amato la produzione PlayStation Studios, potrebbe valere la pena di iniziare a controllare i fondi del vostro portafoglio virtuale.

Ricordiamo che NetEase Games ha annunciato l'intenzione di aggiornare Marvel Rivals a lungo, trovando forse un trucco per non fallire: una distribuzione di nuovi personaggi con cadenza regolare, con eroi previsti ogni 6 settimane.

Gli autori stanno anche lavorando duramente per assicurarsi che non ci siano giocatori con vantaggi ingiusti, bloccando ufficialmente mouse e tastiera su console.