Marvel Rivals ha già perso oltre il 50% dei suoi giocatori

Marvel Rivals è diventato in breve tempo l'hero shooter di riferimento sul mercato dei videogiochi free-to-play, ma pare che nelle ultime settimane sia iniziato un lento ma inesorabile calo che il team di sviluppo dovrebbe monitorare con molta attenzione.

Lo sparatutto di NetEase Games si è imposto velocemente come uno dei fenomeni da tenere in considerazione, riavvicinando tantissimi fan al mondo Marvel e ispirando anche diversi gadget a tema (come i Funko Pop che trovate su Amazon). Eppure, forse è attualmente in corso una fase di "disinnamoramento" della community, a giudicare dagli ultimi numeri.

Come segnalato da Dexerto, paragonando i numeri dei giocatori su Steam da gennaio a oggi ci restituisce un'immagine preoccupante, dato che Marvel Rivals ha già perso oltre la metà dei suoi utenti.

Nel momento in cui scrivo questo articolo, il picco massimo di utenti nelle ultime 24 ore è stato di 151.917 giocatori (via SteamDB). Un risultato comunque sicuramente rispettabile, ma ben lontano dagli oltre 640mila ottenuti a gennaio 2025.

L'ultimo picco consistente risale al lancio della Stagione 2, quando lo sparatutto ha visto oltre 315mila giocatori collegati in contemporanea, confermando non solo un calo di entusiasmo rispetto al day-one, ma perfino a distanza di meno di un mese dal debutto della seconda stagione.

Ma cosa è successo esattamente per far registrare numeri così inferiori? Difficile riassumere il tutto ad un unico fattore, ma la Stagione 2 non è stata particolarmente apprezzata dalla community e ha scatenato diverse controversie: non solo sono state introdotte nuove microtransazioni, ma anche la gestione del bilanciamento è stata discutibile, scatenando addirittura delle ondate di "sciopero" della community.

Cercherò di fare ulteriore chiarezza al fine di evitare fraintendimenti: Marvel Rivals non sta "morendo" e i suoi numeri sono comunque superiori a quelli di tantissimi free-to-play.

Ma è evidente che c'è un calo preoccupante in corso e che, se gli sviluppatori non faranno nulla per cambiare le cose, potrebbe portare a una spirale negativa. Staremo a vedere in che modo NetEase Games intenderà reagire.