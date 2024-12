Marvel Rivals, c'è un eroe odiato dai fan: «È semplicemente insopportabile»

Marvel Rivals sta conquistando un bel po' di fan su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S, con oltre 10 milioni di giocatori nelle prime 72 ore dal lancio.

Il nuovo titolo di NetEase Games, che trovate su Amazon, mescola il mondo Marvel con un’esperienza PvP molto particolare.

Del resto, il gioco ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei fan e dei giocatori competitivi. A oggi, quel numero è raddoppiato: 20 milioni di utenti entro il 17 dicembre. Tuttavia, come riportato anche da CB, nonostante il successo, il gioco sta facendo discutere per un personaggio in particolare: Hawkeye.

Hawkeye, uno dei Duelist del gioco, è al centro delle polemiche per il suo bilanciamento.

Il personaggio combina un basso livello di salute (250 HP) con un altissimo danno al secondo (DPS), rendendolo una scelta rischiosa ma potenzialmente devastante.

Il suo moveset include attacchi a lunga distanza senza necessità di ricarica e abilità corpo a corpo che lo aiutano a evitare il pericolo, oltre a un doppio salto che aumenta la mobilità.

La vera questione, però, ruota attorno alla sua abilità definitiva, Hunter’s Sight. Questa mossa consente ad Hawkeye di colpire qualsiasi nemico entro la sua linea di vista, con il potenziale di eliminare un’intera squadra se gli avversari sono raggruppati.

Molti giocatori hanno espresso la loro frustrazione nei confronti di Hawkeye, considerandolo “ingiocabile” quando lo si affronta.

Su Reddit, l’utente "ThrowRAmason" ha dato il via a una discussione parecchio accesa, lamentandosi di come sia frustrante essere eliminati dalla distanza senza possibilità di reazione.

Altri utenti hanno concordato, con alcuni che hanno persino richiesto la rimozione del personaggio dal roster.

«Lo odio: è a lungo raggio ma ha abilità per il corpo a corpo e un doppio salto,» ha commentato un giocatore. «Anche se ti avvicini, ha mille modi per scappare. La sua abilità melee dovrebbe essere data a qualcuno come Magik o Psylocke. Le sue frecce dovrebbero essere limitate a cinque, con bisogno di ricarica.»

Un altro aspetto controverso riguarda il divario percepito tra gli Hawkeye alleati e quelli avversari.

«Se è nella mia squadra, muore continuamente e ci fa perdere. Se è nella squadra avversaria, è un cecchino infallibile che colpisce persino tra le gambe di Hulk per eliminare il nostro healer,» ha scherzato un giocatore. «È semplicemente insopportabile.»

Non tutti i giocatori, però, sono insoddisfatti. Chi riesce a padroneggiare Hawkeye lo considera uno degli eroi più divertenti da utilizzare, grazie al suo stile di gioco unico e al potenziale devastante. Tuttavia, la questione del bilanciamento resta al centro delle critiche.

Con il continuo afflusso di giocatori, NetEase Games aggiornerà certamente Marvel Rivals, lasciando aperta la possibilità di modifiche alle abilità di Hawkeye per renderlo più equilibrato. Per ora, resta un personaggio amato e odiato, che divide la community tra chi lo considera una sfida entusiasmante e chi lo vede come un problema da risolvere.

Vero anche che, considerando che Marvel Rivals starebbe per fare entrare un bel po' di nuovi eroi, magari i fan avranno di che distrarsi a breve.