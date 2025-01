Marvel Rivals mette fine a una pratica controversa del gaming competitivo

NetEase ha deciso di mettere fine a una delle pratiche più controverse del gaming competitivo su console: l'uso di adattatori per tastiera e mouse in Marvel Rivals.

Considerando che il gioco va a gonfie vele - e a quanto pare andrà sempre meglio - è normale che se ne parli.

In un post ufficiale sul blog del gioco (via VG247), lo sviluppatore ha annunciato che il software di rilevamento in-game identificherà l’uso di questi dispositivi, emettendo sanzioni che possono variare da sospensioni temporanee o permanenti degli account fino alla rimozione dalle classifiche.

Gli adattatori per tastiera e mouse non sono dispositivi intrinsecamente dannosi come altri controller progettati per sfruttare auto-aim e funzioni simili.

Tuttavia, consentono ai giocatori di utilizzare un metodo di controllo preferito che, in un contesto competitivo come Marvel Rivals, può offrire un vantaggio significativo.

In particolare, un giocatore esperto con mouse e tastiera potrebbe eccellere in precisione con personaggi come Hawkeye o Black Widow, superando gli utenti che utilizzano i controller standard delle console.

La differenza tra i metodi di controllo emerge chiaramente nel meta di gioco. Su PC, personaggi che richiedono una precisione elevata come Hela o Hawkeye godono di un'alta considerazione nella community, mentre su console prevalgono eroi più indipendenti dalla mira fine, come Moon Knight o The Punisher.

Inoltre, l'assistenza alla mira, spesso presente su console, non è inclusa nella versione PC, considerando che i giocatori con mouse non ne hanno bisogno.

NetEase ha sottolineato che l’introduzione di controlli tipici del PC in lobby console crea squilibri significativi, motivo per cui la pratica è ora vietata.

I giocatori sono inoltre invitati a segnalare chiunque sospettino stia utilizzando tali dispositivi. Le penalità per l’uso di adattatori comprendono sospensioni degli account, rimozione dalle classifiche e altre misure disciplinari, a seconda della gravità del caso.

La decisione di NetEase di vietare gli adattatori per tastiera e mouse in Marvel Rivals solleva secondo me una questione importante sull'equità nel gaming competitivo.

In un’era in cui la personalizzazione dei controlli è sempre più apprezzata, è essenziale garantire che nessuno ottenga vantaggi ingiusti. Anche se, in tutto questo, i giocatori di Marvel Rivals hanno trovato una soluzione per il divieto di NetEase relativo alle mod.