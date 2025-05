Marvel 1943: Rise of Hydra rinviato al 2026

Brutte notizie per i fan Marvel: Marvel 1943: Rise of Hydra, l’attesissimo action-adventure diretto da Amy Hennig (nota per il suo lavoro su Uncharted), è stato ufficialmente rinviato al 2026.

Il gioco, inizialmente previsto per il 2025 e sicuramente molto promettente, arriverà invece nei primi mesi dell’anno successivo.

L’annuncio è arrivato tramite i canali social ufficiali del team, accompagnato da un messaggio stringato ma rassicurante: «Abbiamo in serbo alcune cose entusiasmanti e non vediamo l’ora di condividerle presto con voi.»

Nonostante la mancanza di dettagli precisi sulle ragioni del rinvio, è chiaro che Skydance New Media vuole prendersi il tempo necessario per rifinire al meglio quello che sembra essere uno dei progetti narrativi più ambiziosi dell’universo videoludico Marvel.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Marvel 1943: Rise of Hydra è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e vede protagonisti quattro personaggi giocabili: Captain America (Steve Rogers), Black Panther (Azzuri, non T’Challa), il soldato americano Gabriel Jones (membro degli Howling Commandos) e Nanali, leader di una cellula wakandiana della resistenza.

Il gioco punta a raccontare una storia intensa e cinematografica, esplorando temi come onore, identità, e il peso delle scelte in tempo di guerra, il tutto con una struttura narrativa dinamica e interattiva.

Dal materiale mostrato finora – incluso il teaser diffuso nel 2022 – il progetto promette un’atmosfera ricercata, uno stile artistico fortemente ispirato e un gameplay incentrato sia sull’azione che sull’interazione tra i personaggi, con passaggi controllati da ciascun protagonista a seconda della situazione.

Il rinvio è senza dubbio una delusione, soprattutto per chi – come me – considera Marvel 1943 una delle sorprese potenzialmente più intriganti del panorama videoludico attuale.

L’idea di un racconto Marvel maturo, lontano dai toni più leggeri del Marvel Cinematic Universe (di cui trovate i vari film su Amazon), con due icone come Cap e Pantera Nera schierate su fronti diversi ma contro un nemico comune, è semplicemente affascinante.

Se il tempo extra servirà a realizzare un’esperienza davvero coinvolgente e ben rifinita, ben venga l’attesa. Meglio aspettare qualche mese in più che ritrovarsi con un titolo affrettato o incompleto. Ora non resta che sperare in un nuovo trailer durante l’estate.