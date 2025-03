Mario Kart 9 potrebbe non avere subito successo, ma c'è un perché

Il fenomeno Mario Kart 8 potrebbe rappresentare un ostacolo significativo al successo immediato del suo successore sulla nuova console Nintendo, ossia Mario Kart 9.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni di due ex dipendenti di Nintendo of America, Kit e Krysta, il nono capitolo della celebre serie di corse arcade potrebbe incontrare difficoltà nel replicare i risultati straordinari del predecessore (che trovate su Amazon), che continua a dominare il mercato videoludico a distanza di anni dalla sua uscita.

L'eccezionale longevità di Mario Kart 8, sostenuta da continui aggiornamenti e contenuti aggiuntivi (oltre che eventi a tema), ha creato una base di utenti fedelissima che potrebbe non sentire l'urgenza di passare immediatamente al nuovo capitolo, specialmente considerando l'investimento richiesto per l'acquisto di una nuova console.

L'impatto commerciale di Mario Kart 8 è stato a dir poco impressionante: 75 milioni di copie vendute combinando la versione originale per Wii U e quella Deluxe per Switch.

Un risultato particolarmente notevole se si considera che la versione per Switch era nata quasi come ripiego dopo i risultati non entusiasmanti della release su Wii U. Questa performance straordinaria ha trasformato quello che era inizialmente un "ripiego" in uno dei più grandi successi commerciali nella storia di Nintendo.

Durante una recente video-analisi, Kit e Krysta hanno espresso dubbi sulla capacità del nuovo capitolo di replicare immediatamente simili numeri. La sfida principale risiede nel convincere i consumatori, soprattutto i genitori che acquistano giochi per i propri figli, a investire in un nuovo hardware solo per un gioco che, agli occhi dei meno esperti, potrebbe apparire molto simile a quello che già possiedono.

Il contesto competitivo è ulteriormente complicato dall'enorme base installata di Mario Kart 8 Deluxe, che continua a vendere consistentemente anche a sette anni dal lancio. La familiarità e l'affetto che i giocatori hanno sviluppato per questo titolo rappresentano contemporaneamente la più grande forza commerciale di Nintendo e la sfida principale per il lancio del nuovo capitolo.

Fortunatamente, è improbabile che Mario Kart 9 sia l'unico titolo first-party disponibile al lancio della nuova console. Nintendo ha programmato per il 2 aprile un evento di presentazione che dovrebbe finalmente svelare maggiori dettagli sulla lineup di giochi previsti per Switch 2, offrendo una visione più completa delle ambizioni della casa di Kyoto per la sua prossima generazione di hardware.