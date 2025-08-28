Amazon Games Montreal ha presentato il suo primo progetto ufficiale: March of Giants, un nuovo War MOBA 4v4 free-to-play per PC che punta a unire la strategia dei classici del genere alla scala epica dei conflitti militari.

Il gioco entrerà in fase di Closed Alpha dal 2 al 10 settembre 2025, con i primi test riservati ai giocatori di Stati Uniti, Canada e Messico.

Lo studio, guidato dal creative director Xavier Marquis (già dietro il successo di Rainbow Six Siege), include numerosi sviluppatori con grande esperienza nel PvP competitivo e intende portare una ventata d’innovazione al genere.

In March of Giants i giocatori impersonano enormi colossi, i Giants, in grado di guidare vere e proprie armate sul campo di battaglia, pianificare strategie e costruire strutture difensive note come Battleworks.

«Il nostro obiettivo è portare la dimensione monumentale della guerra dentro l’esperienza MOBA», ha spiegato Marquis. “Vogliamo combinare la profondità strategica tipica del genere con nuove meccaniche che permettano di comandare eserciti e dispiegare tattiche mai viste prima”.

Il titolo, ambientato in scenari urbani devastati che mescolano tecnologia dei primi del ’900 e suggestioni magiche, offrirà al lancio dell’Alpha un roster di 15 Giants, dieci selezionabili subito e cinque sbloccabili progredendo nel gioco, ogni Giant disporrà di abilità uniche che premieranno lo stile di gioco tattico e il coordinamento con la squadra.

Il VP di Amazon Games Christoph Hartmann ha sottolineato come questo primo test sarà fondamentale per raccogliere i feedback della community e migliorare l’esperienza in vista delle fasi successive. La Closed Alpha, limitata al Nord America, sarà disponibile esclusivamente in inglese e soggetta a NDA.

Gli utenti interessati possono richiedere l’accesso tramite la pagina Steam di March of Giants. In futuro verranno annunciati ulteriori test e regioni, mentre chi vuole rimanere aggiornato può iscriversi su MarchofGiants.com o unirsi al server Discord ufficiale.