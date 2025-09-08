Dopo il rinvio di Marathon seguito alle critiche dei primi test, Bungie ha rilanciato con un percorso di revisione profonda. Le ultime sessioni di playtest mostrano segnali incoraggianti, con miglioramenti che potrebbero rilanciare l’extraction shooter atteso da anni.

Una delle novità principali sarebbe l’introduzione di Icon, personaggio inedito noto inizialmente come “Thief”. Non si tratta di una semplice aggiunta estetica: le sue abilità promettono di rivoluzionare il gameplay. Icon può usare un rampino per movimenti verticali e approcci creativi agli scontri, oltre a una visione a raggi X che evidenzia nemici e contenitori nascosti.

Il rampino, in particolare, aggiunge una dimensione verticale agli scontri che potrebbe differenziare Marathon dai concorrenti in un genere affollato, dove distinguersi è cruciale.

Gli aggiornamenti riguardano anche le mappe, Outpost sembra sia stata ridisegnata con l’aggiunta di pericoli ambientali, mentre una nuova location porta i giocatori a bordo della UESC Marathon, l’astronave simbolo del titolo del 1994. Non è solo un omaggio: l'ambiente integra puzzle e meccaniche esplorative che potrebbero unire tradizione e innovazione.

Il percorso per arrivare a questi progressi non è stato semplice, originariamente previsto per il 23 settembre, Marathon è stato rinviato a tempo indefinito dopo i riscontri negativi dei primi test. Una scelta coraggiosa da parte di Bungie e Sony, che hanno preferito investire tempo invece di pubblicare un prodotto incompleto.

I playtest di fine agosto hanno coinvolto i giocatori in un programma intensivo di 30 giorni, con almeno un’ora quotidiana di gioco e questionari periodici. Chi ha completato il percorso ha ricevuto un buono da 500 dollari, segno del valore attribuito al feedback della community.

Le informazioni trapelate online - poi rimosse da Bungie - parlano di progressi anche sul fronte tecnico: illuminazione migliorata, ambienti più densi, interfaccia aggiornata per il Black Market e nuove armi, tra cui il fucile da cecchino V99 Channel, paragonato al celebre sniper di Team Fortress 2.

Marathon arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mantenendo l’ambientazione della trilogia anni ’90. I giochi originali restano disponibili gratuitamente su Steam, occasione ideale per riscoprire l’universo narrativo in attesa del grande ritorno.