Fin dal suo annuncio ufficiale, Marathon è stato accolto con non poco scetticismo dalla community: il nuovo live-service sviluppato da Bungie sembra aver convinto poco fan e addetti ai lavori, al punto che molti giocatori lo stanno già dando per spacciato.

La sensazione di moltissimi utenti è che ci si possa trovare davanti a un "nuovo Concord", dato che effettivamente sembrano esserci molte somiglianze nella gestione dello sviluppo e nell'accoglienza pre-lancio.

Non aiuta sicuramente il fatto che Bungie ha ammesso l'utilizzo di asset rubati per lo sviluppo, cosa che inevitabilmente porterà rallentamenti nello sviluppo. Eppure PlayStation si dice ancora fiduciosa del suo successo, anche se i fatti sembrerebbero suggerire il contrario.

Nel corso dell'ultimo business meeting aziendale, Hermen Hulst è infatti tornato a parlare di Concord, spiegando che pur essendoci comunque aspetti positivi – che personalmente mi sembra la versione videoludica del classico "ha fatto anche cose buone" – alla fine lo sparatutto di Firewalk si è andato a scontrare con un mercato ipercompetitivo che non gli ha lasciato scampo (via Polygon).

Il CEO di Sony Interactive Studios Business Group spiega che Marathon non ripeterà gli stessi errori: PlayStation sta monitorando attentamente lo sviluppo, raccogliendo accuratamente i feedback arrivati nella fase di closed alpha per capire quale sarà l'effettiva reazione del pubblico.

Hulst arriva anche ad amettere che la reazione dei giocatori fino ad ora è stata decisamente mista – per essere ottimisti, aggiungo – spiegando che la cosa non lo preoccupa e che è esattamente questo il motivo per cui vengono fatti test prima di un lancio così importante.

Almeno a parole, PlayStation sembra dunque convinta di poter dare a Marathon tutte le chance possibili per avere successo, senza che possa ripetere lo stesso destino di Concord. Ovviamente, solo con l'effettiva uscita sapremo se il titolo di Bungie riuscirà a superare lo scetticismo di buona parte della community.

Per chi preferisce produzioni single-player, niente panico: Hulst ha già ammesso che l'intenzione di PlayStation è rilasciare almeno un'esclusiva di peso per ogni anno.

Per quest'anno toccherà non solo a Death Stranding 2 di Kojima Productions, ma anche all'atteso Ghost of Yotei (che potete prenotare su Amazon).