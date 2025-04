Marathon non avrà la chat vocale di prossimità: «Vogliamo un ambiente sicuro»

Bungie e PlayStation sono ormai quasi pronte per il lancio di Marathon, nuovo ambizioso extraction shooter multiplayer che punta a diventare un altro live-service di punta.

Lo sparatutto sarà disponibile non solo su PS5 e PC, ma anche su Xbox Series X|S: nel corso dell'ultimo gameplay reveal, Bungie ha confermato che sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 23 settembre 2025.

L'annuncio di Marathon ha fatto discutere fortemente gli appassionati, anche perché finora sembra che gli autori di Destiny 2 (trovate la Collezione Leggendaria de I Rinnegati su Amazon) non siano riusciti a convincere pienamente i giocatori dell'unicità del proprio prodotto, almeno a giudicare da diverse reazioni online.

E sono certo che anche l'ultimo annuncio di Bungie causerà ulteriori discussioni: in un'intervista rilasciata a PC Gamer, il team di sviluppo ha confermato che Marathon non includerà la chat vocale di prossimità, ovvero la possibilità di sentire i commenti degli altri giocatori non appena si trovano nelle nostre vicinanze.

Il game director Joe Ziegler spiega di non essere necessariamente contro questa feature, ma sottolinea come Bungie ritenga tale feature eccessivamente tossica e non in grado di garantire il giusto "safe space" per la community, motivo per il quale si è attualmente deciso di farne a meno:

«Credo che la vera sfida sia assicurarci di garantire un ambiente sicuro per i giocatori all'interno di quello spazio. E per ora non credo che nessuno abbia la giusta soluzione al problema. Dato che siamo così dedicati ad assicurarci di creare uno spazio sicuro dove non abbiamo giocatori che litighino gli uni con gli altri o in cui si facciano cose terribili, penso che non siamo pronti a investire nella chat vocale di prossimità finché non troveremo una soluzione».

In difesa di Bungie, va detto che spesso nelle partite multiplayer in cui esiste questa opzione si verificano spesso picchi di tossicità elevati, dato che i giocatori si approfittano del fatto che in quei pochi secondi non c'è nulla che si possa fare per evitare qualunque loro intervento.

In linea teorica, basterebbe implementare un semplice toggle per attivare o disattivare a piacimento questa tipologia di chat vocale, ma è evidente che Bungie vorrebbe una soluzione più radicale al problema.

Considerando che la comunicazione vocale è una parte importante degli extraction shooter, non credo che la decisione piacerà a molti potenziali giocatori, che potrebbero scegliere di dirigersi invece su altre produzioni.

Di sicuro non aiuta il fatto che non sarà un free-to-play, anche se Bungie ha già chiarito che non sarà neanche un gioco a prezzo pieno: sarà probabilmente più in linea con produzioni come Helldivers 2.