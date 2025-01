Mai Shiranui è pronta a riscaldare i fan di Street Fighter 6

Street Fighter 6 continua il crossover più unico che raro tra Capcom e SNK con Mai Shiranui, l'amata e attesa lottatrice che finalmente mostra le sue capacità nel picchiaduro.

Mai Shiranui, iconica protagonista della serie Fatal Fury di SNK, è pronta a fare il suo debutto in Street Fighter 6 il 5 febbraio.

Secondo personaggio ospite nella storia del franchise, dopo l'iconico Terry Bogard arrivato qualche tempo fa all'interno di Street Fighter 6, Mai promette di portare fascino, fiamme e ferocia in ogni match, continuando la tradizione della sua personalità carismatica e del suo stile di combattimento unico.

Ecco il trailer di gameplay di Mai Shiranui in Street Fighter 6:

Sebbene i fan riconosceranno molte delle sue mosse iconiche, la versione di Mai in Street Fighter 6 introduce proprietà uniche per stimolare la creatività nei combattimenti e sembra essere perfettamente in linea con quanto visto con gli altri personaggi guest.

Comparsa per la prima volta in Fatal Fury 2 del 1992, Mai è nota per il suo amore per tutto ciò che è bello, il suo atteggiamento civettuolo e l’infatuazione per Andy Bogard, fratello minore di Terry. Questo amore la conduce a Metro City, dove pensa di trovare Andy. Tuttavia, nella sua ricerca del "principe azzurro", Mai si imbatte in altri combattenti che metteranno alla prova le sue abilità.

Mai Shiranui sarà disponibile per l’acquisto con Fighter Coins e inclusa automaticamente per i possessori del Year 2 Character Pass/Ultimate Pass. Il suo arrivo darà ulteriore vitalità a Street Fighter 6 che, nonostante la fase calante in termini di contenuti, ha ancora tantissimi utenti all'attivo al punto di aver raggiunto un record storico per il franchise.

Per quanto riguarda il mondo di Street Fighter, sembra che anche per il film ci siano delle novità dopo il lungo silenzio in cui è calato il progetto.