Mai più DualSense PS5 scarichi con questo accessorio GENIALE!

Amanti dei videogiochi e possessori di PS5, è arrivata la soluzione definitiva al problema della durata della batteria dei DualSense: una batteria esterna portatile che estende la durata del vostro controller di ben 12 ore! E la notizia migliore? Questo geniale accessorio è disponibile su Amazon al costo eccezionale di soli 23,70€!

Batteria esterna DualSense, chi dovrebbe acquistarla?

Questa batteria esterna è il compagno perfetto per i vostri DualSense. Si collega facilmente alla porta USB-C del controller e inizia la ricarica senza interruzioni di gioco, funzionando come un power bank. Ultra leggera (solo 74 grammi!) e di dimensioni ridotte, non interferisce con il vostro comfort di gioco e si rivela ideale da portare ovunque.

Una volta esaurita, basta collegarla alla corrente per ricaricarla completamente in soli 90 minuti. È un'ottima idea regalo per i giocatori PS5.

Inoltre, grazie a un doppio sconto su Amazon, potete ottenere questa batteria esterna a soli 23,70€ invece di 29,95€. Questo prezzo è significativamente inferiore rispetto agli stand di ricarica per DualSense sul mercato, con il vantaggio aggiuntivo di poter giocare mentre i controller si ricaricano.

Dirigetevi sulla pagina Amazon dell'offerta per scoprire tutte le caratteristiche e approfittare di questa promozione eccezionale. Ma sbrigatevi, le scorte sono limitate e l'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro!

