Magic the Gathering fa altre incursioni nei videogiochi, da oggi con le carte di Tomb Raider

Magic the Gathering ha iniziato a corteggiare da un po' il mondo dei videogiochi e, con una delle sue recenti uscite della collezione Secret Lair, stavolta i giocatori del gioco di carte più famoso del mondo possono iniziare a costruire nuovi mazzi con l'archeologa più famosa del mondo, ovvero Lara Croft protagonista di Tomb Raider.

L'occasione è stata quella dell'uscita di Le Caverne Perdute di Ixalan, l'ultima espansione di Magic (i cui prodotti trovate già su Amazon) a tema dinosauri ed esplorazione (e non solo) che ritorna in un mondo molto amato dai giocatori e stavolta lo farà anche con il supporto di Lara Croft.

Advertisement

La collezione di nuove carte è disponibile già da oggi all'interno dell'iniziativa Secret Laire, le uscite capsule collection che fanno affidamento al mondo della cultura pop per offrire versioni inedite di carte storiche di Magic.

Per un totale di otto carte vendute a €44,99 (o €54,99 in versione foil), Tomb Raider diventa protagonista del gioco con questa lista di carte illustrate da Jonas De Ro, Bartek Fedyczak, Eliz Roxs, e Greg Staples:

1x Lara Croft, Tomb Raider

1x Search for Azcanta // Azcanta, the Sunken Ruin come “Heart of the Explorer // The Lost Valley”

1x Anger of the Gods come “Storms of Yamatai”

1x Bow of Nylea come “The Grim Whisper”

1x Shadowspear come “Totec’s Spear”

1x Academy Ruins come “Kitezh, Sunken City”

1x Pedina Treasure

Le carte, disponibili a questo indirizzo (in cui trovate anche le altre proposte da collezione), saranno disponibili per poco più di un mese ancora dopodiché non potranno più essere acquistate tramite Secret Lair, e verranno spedite a partire dal 26 gennaio 2024.

Un modo perfetto per gli amanti di Tomb Raider di ingannare l'attesa prima della serie animata che arriverà prossimamente, mentre il nuovo corso videoludico impiegherà ancora un po' di tempo per arrivare, per usare un eufemismo.

Gli amanti di Magic, però, potranno tornare nel mondo dei videogiochi molto prima con il nuovo set dedicato a Fallout, che stavolta sarà un'espansione in piena regola.