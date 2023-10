La nuova IP dai creatori di Tomb Raider sarà open world, e non solo

La nuova IP dello sviluppatore di Tomb Raider, ossia Eidos Montreal, sarà a quanto pare ambientata in un open world, oltre a essere caratterizzata da fasi platform in terza persona e risoluzione di puzzle.

Dopo l’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon) i giocatori sono curiosi di sapere dove si spingeranno gli sviluppatori.

L'anno scorso, Jason Schreier di Bloomberg aveva accennato al fatto che Eidos Montreal stava lavorando a una nuova IP.

In base ai recenti annunci di lavoro per le posizioni di Level Designer, Lead World Level Designer, Performance Level Designer, Lead Level Designer e Chapters Level Designer, sembra che il nuovo titolo dello sviluppatore sarà ambientato in un mondo aperto, caratterizzato da fasi platform in terza persona e risoluzione di enigmi.

Nell'annuncio per il Chapters Level Designer si legge che la nuova recluta lavorerà a stretto contatto con il team di regia, supervisionando e controllando la progettazione e l'implementazione dei vari villaggi e delle zone civilizzate del gioco, della popolazione di PNG e delle varie interazioni con il giocatore.

L'esperienza nella progettazione di missioni open world è indicata come preferenza per questa posizione.

Nell'annuncio per il Level Designer dei capitoli, invece, viene indicata come preferenza l'esperienza nella progettazione di livelli per incontri di combattimento complessi o nella progettazione di layout per fasi platform/parkour in terza persona.

I candidati per la posizione di Level Designer devono inoltre sviluppare aree di gioco e livelli 3D, integrare attori ed eventi scriptati e bilanciare il gameplay nel gioco progettando puzzle 3D da risolvere, portando sfide mentali e fisiche al giocatore.

Attendiamo ora che emergano nuove informazioni e magari il titolo di questo nuovo progetto: nel mentre, mesi fa Lars Wingefors, amministratore delegato di Crystal Dynamics ed Embracer, aveva anticipato tanti Tripla A in uscita entro marzo del 2028.