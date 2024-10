Macché Halloween! Ecco un gioco horror gratis natalizio

Da questo esatto momento potete provare grazie a Indiegala un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Christmas Night, un videogioco horror ambientato durante la notte di Natale che è assurdamente perfetto per essere giocato ad Halloween.

Ecco la descrizione di Christmas Night:

«Christmas Night è un gioco horror a tema narrativo sul Natale e le sue credenze. Saremo ricompensate per essere state brave ragazze questo Natale o saremo punite per essere state delle persone viziate?»

Christmas Night è un gioco horror psicologico in prima persona che vi terrà in sospeso, esplorando una paura crescente e inquietante.

Ambientato in una piccola casa di Cordova, Alaska, il gioco racconta la vigilia di Natale della giovane Vanessa, una bambina di 12 anni che attende con trepidazione il tanto agognato dono.

Ma la sua attesa gioiosa si trasforma presto in un incubo: se vuole ricevere il regalo, dovrà seguire con precisione le istruzioni lasciate da un inquietante “Babbo Natale”. La casa, carica di misteri, sembra nascondere qualcosa di oscuro, e anche se la madre è fuori, Vanessa non è affatto sola.

L’ambiente si riempie di suoni improvvisi, effetti sonori intensi e giochi di luce, portando i giocatori a esplorare in un crescendo di ansia che cattura e trattiene, rendendo l’esperienza unica e immersiva. Questo titolo non è per i deboli di cuore: il team di sviluppo avverte che chi soffre di paura del buio, problemi cardiaci o timore della solitudine dovrebbe evitare di giocare in solitaria.

Dovrete essere veloci per riscattare Christmas Night, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Indiegala da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.