Da oggi potete tornare nella New York di Marvel's Spider-Man 2 con il New Game+

Marvel's Spider-Man 2 è pronto a togliere le ragnatele dai costumi di Peter e Miles, perché l'update 1.002.000 è disponibile da ora e il New Game+ è solo una delle novità disponibili all'interno del titolo di Insomniac Games.

Così la modalità di gioco non sarà solo appannaggio dei giocatori PC con il porting amatoriale di Marvel's Spider-Man 2, ma tutti potranno godere delle novità.

Advertisement

Tra le novità troverete: New Game+, Ripeti missione, la possibilità di cambiare l’ora del giorno e funzioni di accessibilità inedite come lettura schermo, descrizioni audio e altro ancora.

Inoltre, avrete la possibilità di sbloccare alcuni costumi extra gratuiti e acquistare il pacchetto costumi Fly N’ Fresh di Gameheads per sostenere Gameheads: si tratta dei costumi extra a pagamento che andranno a contribuire ad una importante causa benefica.

Oltre a questo saranno introdotti nuovi costumi sbloccabili regolarmente, nuove funzionalità aggiunte per la modalità fotografica (perfette anche con i nuovi costumi), e nuove funzionalità di accessibilità come le audiodescrizioni e gli screen reader, adatti ovviamente ai giocatori ipovedenti che sono state spiegate completamente da Insomniac Games nella nota ufficiale sul sito.

Fate attenzione nel momento in cui scaricherete l'update su PS5, perché c'è una piccola operazione da fare che Insomniac Games ha segnalato sui social:

«Nota: c'è un SECONDO aggiornamento immediatamente successivo al primo. Assicurati di scaricare ENTRAMBI per avere accesso al nostro elenco completo di funzionalità. Se non lo vedi, chiudi il gioco e seleziona "Verifica aggiornamenti" nella schermata principale della PS5.»

L'aggiornamento arriva a stretto giro con un traguardo veramente importante per Marvel's Spider-Man 2 e l'intero franchise, che ha raggiunto una cifra incredibile di copie vendute negli ultimi anni.

Se non siete ancora entrati a New York con il vostro costume da Arrampicamuri, potete recuperare Marvel's Spider-Man 2 su Amazon al miglior prezzo per PS5.