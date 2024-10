L'ultimo aggiornamento PS5 avrebbe "ucciso" definitivamente una funzionalità

Da poche ore è disponibile ufficialmente un nuovo aggiornamento di sistema per PS5: la versione 24.07-10.20.00, rilasciata a sorpresa nella scorsa mattinata, ha modificato il comportamento delle attività per i giochi installati su console.

Nello specifico, adesso le attività segnalate sui vostri titoli preferiti vengono segnalati "In Corso", "Non avviate" oppure "Completate": ciò dovrebbe aiutare gli utenti a completare specifici obiettivi e seguire più attivamente i progressi.

Si pensava che ciò avrebbe restaurato anche la funzionalità "Riprendi attività" che permetteva di accelerare l'ingresso in partita per il loro completamento, sulla scia di quanto fatto sulle console Xbox con Quick Resume.

Tuttavia, pare che l'ultimo aggiornamento di sistema abbia messo la proverbiale pietra tombale a questa feature: come segnala infatti PlayStation LifeStyle, adesso non c'è più alcuna traccia di tale funzionalità.

Sony ha infatti deciso di rinominare la funzionalità sulle relative schede con un semplice "Avvia gioco", scritta che era effettivamente già presente nel corso delle ultime giornate.

Il fatto che le console PS5 (che trovate scontate su Amazon) si siano preoccupate di modificare il comportamento di ogni altra attività, senza risolvere quello che fino ad ora veniva considerato un potenziale bug, sembra indicare che la volontà di Sony sia proprio quella di tagliare questa funzionalità.

Non possiamo sapere con certezza perché Sony abbia deciso di "ucciderla": forse la casa di PlayStation riteneva che non fosse utilizzata abbastanza o che non risultasse particolarmente chiara ai nuovi utenti PS5.

Resta tuttavia un peccato che sia stata presa questa decisione, dato che poteva essere una funzionalità utile per rientrare subito in una modalità o una sezione relativa a uno specifico obiettivo da portare a termine.

Possiamo solo augurarci che ci sia un ripensamento e che venga reintrodotta con un futuro aggiornamento: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine qualora arrivino novità in tal senso.