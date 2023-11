Luigi's Mansion 3 finalmente in sconto per il Black Friday!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se siete possessori di Nintendo Switch, non potete assolutamente perdervi l'occasione di mettere le mani sull'ottimo Luigi's Mansion 3.

Luigi's Mansion 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Luigi's Mansion 3 è il terzo episodio della saga che vede per protagonista Luigi, il fratello minore di Mario, intento a dare la caccia a fantasmi pronti a terrorizzare il povero eroe baffuto.

Si tratta di un'ottimo gioco, adatto praticamente ad ogni appassionato del franchise, soprattutto per chi aveva già apprezzato i primi due episodi, considerati dei veri e propri cult dalla community Nintendo.

Considerando il prezzo davvero ridotto, consigliamo l'acquisto di Luigi's Mansion 3 a chiunque stia cercando qualcosa da giocare sulla sua fidata Nintendo Switch, e può essere un ottimo regalo di Natale vista anche la possibilità di giocare tutta la storia in co-op.

Per scoprire di più, date un'occhiata alla recensione completa del nostro Valentino Cinefra.

