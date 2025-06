Il 2025 segna un traguardo importante per MS Edizioni, che spegne le sue prime dieci candeline e sceglie il palcoscenico di Lucca Comics & Games per festeggiare in grande stile.

L’editore emiliano ha in serbo un programma ricco di anteprime e sorprese, pronte a conquistare i fan del gioco da tavolo e non solo. Riflettori puntati su due titoli ispirati a celebri produzioni Netflix: Profiler - Stranger Things e One Piece - Caccia al Tesoro - Escape Game.

Il primo catapulterà i giocatori nella cittadina di Hawkins con un’esperienza investigativa a metà tra escape room e deduzione, mentre il secondo li guiderà in una frenetica caccia al tesoro nei mari della prima stagione live action di One Piece.

Sempre allo stand MS Edizioni sarà possibile provare in anteprima Pessime Notizie, party game ufficiale di Lercio, dove l'obiettivo è inventare il titolo più assurdo da prima pagina: satira, follia e colpi di scena garantiti.

A condividere il traguardo del decennale anche Hollow Press, che per l’occasione porta a Lucca una guest star d’eccezione: Super Eyepatch Wolf. Lo youtuber irlandese, noto per i suoi video-analisi su cultura pop e gaming, presenterà The Bizarre World of Fake Video Games, una pubblicazione illustrata che gioca con il confine tra reale e immaginario, tra console e incubi digitali.

Dopo aver fatto sognare i fan dei Blind Guardian nel 2024, Scribabs alza l’asticella con la presenza di Falk Maria Schlegel, tastierista dei Powerwolf, a Lucca Comics & Games 2025. Il musicista tedesco accompagnerà il lancio di 1589, nuovo board game cooperativo che sfida i giocatori a contrastare il fanatismo religioso nella Renania tardo-cinquecentesca. Dopo il successo di Armata Strigoi, la band torna sui tavoli da gioco con un’esperienza intensa e comunicativamente “silenziosa”.

Cinque autori internazionali si contendono il titolo di Board Game Designer of the Year 2025, in una cerimonia organizzata da Lucca Comics & Games e SAZ Italia. Tra i finalisti: Matthew Dunstan, Grégory Grard, Tomáš Holek, Ryan Laukat e l’italiano Paolo Mori. Il vincitore sarà annunciato sul prestigioso palco del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

Nel frattempo, il Lucca Games Café si prepara a tornare più grande che mai: raddoppia gli spazi, apre anche in orario serale e propone un ricco calendario di attività, tra cui una vetrina di giochi francesi, le novità dello SPIEL di Essen e uno sguardo approfondito sulle tendenze del gioco di ruolo.

Trent’anni e non sentirli: le Ruolimpiadi si confermano uno degli appuntamenti più longevi del gioco di ruolo a livello mondiale. A celebrarle, un’avventura esclusiva per Wildsea e un evento speciale per i vent’anni di Sì, Oscuro Signore, con Riccardo Crosa ospite allo stand Pendragon. I fan potranno vivere un’esperienza inedita nel mondo di Kragmortha, tra umorismo dark e D&D.

Grandi aspettative anche per l’arrivo in Italia di Mörk Börg, il GdR doom metal che ha rivoluzionato l’Old School Renaissance con la sua estetica apocalittica. A firmare l’evento, Need Games con l’ospite speciale Johan Nohr, co-creatore del titolo cult.

Il Gundam Card Game debutterà a Lucca Comics & Games come una delle prime tappe del tour europeo, accompagnato dalle miniature Gundam Assemble. Al padiglione Gametrade x Bandai Card Games si potrà partecipare a demo e workshop di pittura.

Sempre al centro del gioco competitivo, Lucca rafforza il suo legame con il mondo TCG grazie a Dungeon Street e al Polo Fiere, che diventa cuore pulsante del gioco organizzato. Dopo il festival, appuntamento con l’Eternal Weekend, tra i più importanti eventi Magic: The Gathering del mondo, in programma dal 27 al 30 novembre 2025. Lucca sarà la tappa europea insieme a Pittsburgh e Yokohama, con eventi già confermati fino al 2027.

Lucca Comics & Games 2025 si preannuncia come un’edizione imperdibile, dove gioco, cultura pop dei videogiochi e creatività fantasy si intrecciano in una festa lunga cinque giorni, che conferma ancora una volta la città toscana come capitale europea dell’immaginario.

Inoltre, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.