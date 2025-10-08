Contro ogni logica e con il rischio di mandare in bancarotta chiunque osasse scommettere contro di loro, il team poncle ha svelato i propri piani per Lucca Comics & Games 2025.

Per la prima volta, Luca Galante, fondatore e mente dietro il fenomeno Vampire Survivors, sarà presente all’evento, nonostante i suoi impegni imprenditoriali con un autolavaggio che, a quanto pare, non si pulisce da solo. poncle promette un’esperienza immersiva per i visitatori: finalmente si potrà smettere di fingere di lavorare e perdersi nel mondo caotico e irresistibile del gioco che ha conquistato il pubblico globale.

Il quartier generale del team a Lucca sarà la Casa del Boia. Al piano terra, i fan troveranno un vero e proprio “villaggio” medievale giocoso, con bancarelle tematiche, attività dal sapore vintage e uno shop dedicato al merchandise ufficiale.

Al piano superiore, invece, l’esperienza diventerà ancora più intensa e digitale: un’area interamente dedicata ai videogiochi poncle permetterà di provare in anteprima il prossimo aggiornamento di Vampire Survivors [BLANK].

Prodotto in caricamento

Per chi avesse già terminato il titolo di punta, saranno disponibili anche altri giochi del team, come Berserk or Die e Kill The Brickman. Takeyasu Sawaki, l’artista visionario dietro capolavori come Devil May Cry, Okami ed El Shaddai, omaggerà Vampire Survivors nell’Area Performance. I fan avranno l’opportunità di incontrarlo, ottenere autografi e ricevere vibrazioni da vero boss finale.

Chi pensa di poter sfuggire alla follia del team poncle dovrà ricredersi: iconici personaggi come Antonio Belpaese, Poe Ratcho e Giovanna Grana appariranno in vari checkpoint sparsi per la città, proponendo una curiosa caccia al tesoro che trasformerà le vie di Lucca in un’avventura interattiva.

Mercoledì 29 ottobre alle 20:30, poncle presenterà un tributo in grande stile alla musica dei propri videogiochi, accompagnata dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, all’interno del prestigioso Teatro del Giglio. A rendere l’evento ancora più speciale, la partecipazione della leggendaria compositrice Yoko Shimomura, che interpreterà dal vivo le colonne sonore dei titoli poncle.

Un appuntamento memorabile, assolutamente da non perdere. Yoko Shimomura sarà inoltre protagonista del tour Echoes of Light, che toccherà Milano l’8 dicembre e Roma il 15 dicembre. Accompagnata da Benyamin Nuss, la compositrice ripercorrerà le tappe principali della sua carriera musicale. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Hidden Door.