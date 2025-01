Lost Records: Bloom & Rage è stato rinviato, ma solo in parte

Il nuovo gioco degli autori del primo Life is Strange è molto atteso, ma per il secondo episodio di Lost Records: Bloom & Rage dovrete aspettare ancora un po' più del previsto.

Don't Nod ha pubblicato un breve aggiornamento tramite i propri canali ufficiali, spiegando le motivazioni del rinvio di una parte di Lost Records: Bloom & Rage.

Il titolo sarà pubblicato in due parti con la prima, Tape 1: Bloom, confermata per il 18 febbraio 2025. Tuttavia, il rilascio di Tape 2: Rage è stato posticipato di quattro settimane, con una nuova data fissata al 15 aprile 2025.

«Vogliamo dare al team il tempo necessario per perfezionare l'esperienza», ha spiegato Don't Nod nel comunicato:

«Riteniamo che questo tempo extra sia necessario per garantire che i giocatori e i fan offrano l'esperienza che meritano. Siamo certi che questo ritardo ci consentirà di offrirti un'esperienza più ricca e non vediamo l'ora che tu viva il viaggio completo di Swann, Nora, Autumn e Kat.»

Per l'occasione, Don't Nod ha anche specificato le politiche di prezzo relative al titolo.

Lost Records: Bloom & Rage verrà venduto a €39,99 e includerà entrambe le parti, con Tape 2: Rage che verrà pubblicato come aggiornamento gratuito.

Inoltre, Don't Nod ha spiegato che Lost Records offrirà un'esperienza coinvolgente che può durare dalle 10 alle 12 ore, a seconda dello stile di gioco e dell'esplorazione.

Il titolo è molto atteso e, personalmente, l'ho trovato molto interessante nell'occasione in cui l'ho provato. Nell'anteprima di qualche tempo fa, infatti, vi avevo spiegato che sebbene non si possa non «nascondere che Lost Records: Bloom & Rage ammicchi in maniera evidente ai fan di Life Is Strange, ma il nuovo progetto di Don’t Nod ha in ogni caso degli elementi narrativi e concettuali che renderebbero ingiusto derubricarlo a mera operazione nostalgia.»

Atteso anche perché la saga di Life is Strange non naviga in buone acque con l'ultimo episodio, e Square Enix spera di rimettere le cose a posto.