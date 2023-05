Lords of the Fallen, il soulslike ha una data di uscita ufficiale

Lords of the Fallen ha attirato l'attenzione sin dall'annuncio, specie per il fatto che parliamo di un gioco che “sfida” la serie di Dark Souls.

L'erede della saga From (che trovate anche su Amazon) sta quindi per ricevere un vero e proprio riavvio, il quale vedrà la luce entro il 2023.

Annunciato ufficialmente in occasione della scorsa Gamescom, Lords of the Fallen è un rilancio del gioco omonimo del 2014, sviluppato ora dal team CI Games.

Mentre lo sviluppatore del primo Lords of the Fallen, Hexworks, vorrebbe essere al secondo posto nel genere dei souls, il gioco di CI Games uscirà il 13 ottobre 2023.

Poco sotto, trovate il trailer della durata di meno di 4 minuti (con la traccia "Fear of the Dark" degli Iron Maiden a fare da sfondo al tutto).

La trama del primo capitolo ci immerge in un mondo dark fantasy e segue la storia di Harkyn, un guerriero condannato che cercherà di redimersi sconfiggendo creature demoniache.

Saremo quindi chiamati a esplorare diverse ambientazioni dalle tinte tenebrose, combattendo contro nemici di ogni genere e risolvendo enigmi ambientali, il tutto con le meccaniche classiche dei soulsborne.

Lords of the Fallen sarà inoltre basato sul potente motore grafico Unreal Engine 5 e utilizzerà il Chaos Physics per una simulazione avanzata di vestiti, catene, capelli, cinture e molto altro ancora.

Il gioco sfrutterà inoltre la GI Lumen, oltre al fatto che Hexworks ha creato il proprio set di strumenti personalizzati all'interno di Unreal Engine 5 per consentire la creazione di due ambienti affiancati.

Staremo a vedere se ciò basterà a Lords of the Fallen per renderlo di fatto il "secondo punto di riferimento" del genere di appartenenza.

Restando in tema soulslike, in queste ore sono nuovamente crollate le speranze di vedere un giorno un remake/remastered di Bloodborne.

Così come, a quanto pare, anche il DLC di Elden Ring non sarebbe proprio dietro l'angolo, purtroppo.